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Борис Філатов Мер Дніпра

Час кожному робити свій моральний вибір

Сьогодні, 09:16 glavcom.ua
Геннадій Корбан
фото з відкритих джерел

Українці завжди гостро відчувають несправедливість

Мовою оригіналу

Когда я говорил вам о программе широкой общественной поддержки Геннадия Корбана, то сразу предупредил, что с беззаконием и несправедливостью нужно бороться достоинством и правдой.

Сегодня десятки мэров Украины, включая мэра столицы Виталия Кличко, лидеры общественного мнения, волонтёры, писатели, правозащитники, бывшие политзаключённые, спортсмены, предприниматели и просто моральные авторитеты, обратились с открытым письмом к президенту Украины с просьбой исправить ошибку и восстановить справедливость.

Объединять людей во время войны, а не бороться с несуществующими внутренними врагами.

***

Я никогда не думал, что столько людей поддержат нашу инициативу.

Людей совершенно разных, которых, подчас совсем ничего не объединяет.

Но мы – нация, которая остро чувствует несправедливость.

***

Почему для меня это момент истины?

Потому, что тут встал моральный выбор – вступиться за правду или струсить.

Как, например, чемпионка Ярослава Могучих, которую подвергли травле.

Та девушка, за которую я публично вступился первым, а она…

Она, когда ее попросили подписать письмо, просто оказалась…

Бог ей Судия.

***

Бог всем нам Судия.

И тем, кто думает, что можно править людьми при помощи лжи, беззакония и произвола.

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Теги: скандал українці влада Геннадій Корбан

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Борис Філатов

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