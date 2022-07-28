Час кожному робити свій моральний вибір
Українці завжди гостро відчувають несправедливість
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Когда я говорил вам о программе широкой общественной поддержки Геннадия Корбана, то сразу предупредил, что с беззаконием и несправедливостью нужно бороться достоинством и правдой.
Сегодня десятки мэров Украины, включая мэра столицы Виталия Кличко, лидеры общественного мнения, волонтёры, писатели, правозащитники, бывшие политзаключённые, спортсмены, предприниматели и просто моральные авторитеты, обратились с открытым письмом к президенту Украины с просьбой исправить ошибку и восстановить справедливость.
Объединять людей во время войны, а не бороться с несуществующими внутренними врагами.
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Я никогда не думал, что столько людей поддержат нашу инициативу.
Людей совершенно разных, которых, подчас совсем ничего не объединяет.
Но мы – нация, которая остро чувствует несправедливость.
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Почему для меня это момент истины?
Потому, что тут встал моральный выбор – вступиться за правду или струсить.
Как, например, чемпионка Ярослава Могучих, которую подвергли травле.
Та девушка, за которую я публично вступился первым, а она…
Она, когда ее попросили подписать письмо, просто оказалась…
Бог ей Судия.
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Бог всем нам Судия.
И тем, кто думает, что можно править людьми при помощи лжи, беззакония и произвола.
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