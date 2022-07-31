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Загибель Вадатурського підтвердив голова обласної адміністрації

Володимир Миленко
31 липня, 12:30 glavcom.ua
Загибель Вадатурського підтвердив голова обласної адміністрації
Олексій і Раїса Вадатурські загинули у Миколаєві, у їхній будинок влучила російська ракета
фото: Facebook Вадатурського

Засновник компанії «Нібулон» загинув у Миколаєві разом із дружиною

Інформація про загибель одного із найбагатших українських бізнесменів Олексія Вадатурського підтвердилася. Про смерть Вадатурського написав у своєму Telegram-каналі керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Кім також зазначив, що Герой України, засновник компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський загинув разом із дружиною Раїсою Михайлівною. Вони стали жертвами потужного рашистського обстрілу, якого Миколаїв, де і перебувало подружжя Вадатурських, не знав з початку війни.

Голова обласної військової адміністрації відзначив значимість персони Олексія Вадатурського для Миколаївщини: «Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоціненний».

Нагадаємо, що про загибель відомого в Україні аграрного бізнесмена повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Пізніше інформацію про загибель подружжя Вадатурських оприлюднили місцеві та всеукраїнські ЗМІ.

Через деякий час у мережі з’явилося фото зруйнованого рашистською ракетою будинку, де і загинули Олексій Опанасович та Раїса Михайлівна Вадатурські.

Читайте також: Окупанти вбили людину-легенду. Чим запам’ятався Герой України та мільйонер Вадатурський
Теги: Миколаїв Віталій Кім

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