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    Думки вголос

    Чи зніме «Квартал 95» вітчизняний блокбастер «Врятувати рядового Татарова»?

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Чи зніме «Квартал 95» вітчизняний блокбастер «Врятувати рядового Татарова»?

    Володимир Зеленський по-своєму бачить боротьбу з корупцією

    Мовою оригіналу

    Студия Квартал 95 снимает отечественный блокбастер «Спасти рядового Татарова». В новой сцене генеральный прокурор грудью бросается на амбразуру танка НАБУ и забирает у них дело, отдавая его в СБУ. И делает это за секунду до того, как антикоррупционный суд должен был бы отправить его за решетку. Все по лекалам голливуда.

    Почему в СБУ? А почему бы нет. Не имеет право? А это уже не ваше дело. Докажите в суде. В печерском.

    Вот такое кино. Сборы обещают быть огромными. А рейтинги так вообще.

    Вы думаете, что борьба с коррупцией выглядит немножечко по другому? Ну это ваши проблемы, вы просто ничего в ней не понимаете.

    А Зеленский видит ее так. Ну вот он художник, он так видит.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: СБУ НАБУ корупція в Україні Олег Татаров
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