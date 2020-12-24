Чи зніме «Квартал 95» вітчизняний блокбастер «Врятувати рядового Татарова»?

Володимир Зеленський по-своєму бачить боротьбу з корупцією

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Студия Квартал 95 снимает отечественный блокбастер «Спасти рядового Татарова». В новой сцене генеральный прокурор грудью бросается на амбразуру танка НАБУ и забирает у них дело, отдавая его в СБУ. И делает это за секунду до того, как антикоррупционный суд должен был бы отправить его за решетку. Все по лекалам голливуда.

Почему в СБУ? А почему бы нет. Не имеет право? А это уже не ваше дело. Докажите в суде. В печерском.

Вот такое кино. Сборы обещают быть огромными. А рейтинги так вообще.

Вы думаете, что борьба с коррупцией выглядит немножечко по другому? Ну это ваши проблемы, вы просто ничего в ней не понимаете.

А Зеленский видит ее так. Ну вот он художник, он так видит.

Джерело: блог Сергія Фурси

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