Офіс генпрокурора віддав «справу Татарова» до СБУ – ЗМІ

Офіс генерального прокурора ще до початку засідання суду вирішив змінити підслідність справи Татарова і передав її до СБУ

24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід

Офіс генерального прокурора 24 грудня передав провадження, в якому фігурує ексзаступник голови Офісу президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України. Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

Зазначається, що якраз у четвер, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід.

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн., але Офіс генерального прокурора ще до початку засідання суду вирішив змінити підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ. Відповідне рішення підписав заступник ОГП Олексій Симоненко», ─ йдеться у повідомленні.

Напередодні Печерський райсуд столиці зобов’язав Офіс генерального прокурора прийняти таке рішення й передати справу з НАБУ до іншого правоохоронного органу.

Як стверджують у НАБУ, їхні справи може розглядати виключно Вищий антикорупційний суд, тому Печерський суд таких рішень ухвалювати не може.

За даними журналістів, це рішення судді Сергія Вовка було оскаржене в апеляційній та касаційній інстанціях. Верховний суд 23 грудня залишив рішення Печерського райсуду Києва в силі.

18 грудня НАБУ вручило заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову підозру. Крім того, детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова. Однак на Банковій детективів не пустили.

21 грудня Татаров відвідав НАБУ та написав заяву про призупинення службових повноважень.

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру.

Олег Татаров був призначений на посаду заступника голови Офісу президента указом президента від 5 серпня 2020 року. Із 2011 по 2014 рік був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Різко висловлювався на адресу учасників Революції Гідності, зокрема, стверджував, що під час подій на Майдані мітингувальники стріляли самі по собі, а силовики не застосовували насильницькі дії для розгону Євромайдану. Також Татаров був адвокатом Андрія Портнова − першого заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича, та олігарха Вадима Новинського. Після Революції він очолив юридичний департамент корпорації «Укрбуд» і обіймав посаду до 2017 року, займаючись водночас приватною адвокатською практикою. Татаров підпадає під дію закону про люстрацію.

Слідство вважає, що Татаров, у минулому високопосадовець державної компанії «Укрбуд», може бути причетним до надання неправомірної вигоди за видання недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.