НАБУ про передачу «справи Татарова» до СБУ: Безпрецедентне втручання у розслідування

НАБУ: Офіс генпрокурора ухвалив це рішення в таємниці, фактично під покровом ночі

НАБУ нагадало, що закон забороняє передавати справи, підслідні Бюро, до інших органів досудового розслідування

НАБУ різко розкритикувало рішення Офісу генпрокурора забрати у Бюро кримінальну справу щодо екс-заступника голови Офісу президента Олега Татарова і передати її СБУ. Прес-служба НАБУ назвала таке рішення безпрецедентним втручанням в розслідування.

«Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування НАБУ ... рішення прийнято в таємниці, без консультацій з НАБУ і САП, фактично під покровом ночі" - о 23:42» – заявили у Бюро.

В НАБУ нагадали, що законодавство забороняє передавати справи, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування.

«Таким чином Офіс Генерального прокурора свідомо ухвалив незаконне рішення, яке грубо протирічить вимогам Кримінального процесуального кодексу України», – підкреслили у НАБУ.

У четвер, 24 грудня о 12:30, Антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід.

18 грудня НАБУ вручило заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову підозру. Крім того, детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова. Однак на Банковій детективів не пустили.

21 грудня Татаров відвідав НАБУ та написав заяву про призупинення службових повноважень.

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру.

Слідство вважає, що Татаров, у минулому високопосадовець державної компанії «Укрбуд», може бути причетним до надання неправомірної вигоди за видання недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.

Хто такий Олег Татаров?

Олег Татаров був призначений на посаду заступника голови Офісу президента указом президента від 5 серпня 2020 року.

Із 2011 по 2014 рік був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Різко висловлювався на адресу учасників Революції Гідності, зокрема, стверджував, що під час подій на Майдані мітингувальники стріляли самі по собі, а силовики не застосовували насильницькі дії для розгону Євромайдану.

Також Татаров був адвокатом Андрія Портнова − першого заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича, та олігарха Вадима Новинського. Після Революції він очолив юридичний департамент корпорації «Укрбуд» і обіймав посаду до 2017 року, займаючись водночас приватною адвокатською практикою. Татаров підпадає під дію закону про люстрацію.