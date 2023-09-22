Росіяни до останнього не хочуть визнавати своєї провини в сьогоднішніх подіях

Дружини військових льотчиків з Енгельса поскаржилися на погрози їм та їхнім родинам. Кажуть – «не розуміємо, до чого тут ми і хто автор погроз».

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Дійсно, а що сталося?

А потім дружина льотчика з Енгельса купить машину на гроші, які заробив льотчик з Енгельса, і поїде в Європу. І її не пустять на її авто. І вона теж здивується. «Не розуміємо, до чого тут ми. Це ж усе Путін. Ви що, хочете, щоб ми об'єдналися навколо Путіна?»

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І справді, а що сталося? Чому раптом росіян, які живуть у Росії, які не сіли до в'язниці за протести проти війни і продовжують жити в Росії, не пускають до Європи на їхніх автомобілях. І вони бідні змушені будуть знову нести свої гроші Ердогану і летіти через Стамбул. Що ж сталося? Чому ж їх не пускають.

І якби проблеми виникали у «хороших» росіян, які виїхали в Європу на знак протесту. У тих, хто не пішов на компроміс із Путіним і не залишився жити в країні, яка веде агресивну війну і творить геноцид. Знову повернувшись до атак енергетичної інфраструктури та заводу Пепсі (а все тому що там багато калорій, енергетично багатий напій).

Але ні. На проблеми скаржаться люди, які живуть у Росії. І вимагають увійти в їхнє становище. І не розуміють або не хочуть розуміти зв'язку між тим, що вони живуть у Росії і це нормально, що їх не повинні пускати до себе цивілізовані країни. Не розуміють, що це дивно, що їх взагалі кудись пускають.

Адже серед них можуть бути льотчики з Енгельса, найманці з Вагнера або просто черговий Петров і Баширов, що прямує на завдання. Не розуміють, що це ціна їхнього компромісу, коли вони залишаються в країні, відповідальній за жахливі злочини, яка продовжує творити зло. І вони, залишаючись у Росії, є співучасниками цього зла.

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Не розуміємо, до чого тут ми....

Кажуть, розумом Росію не зрозуміти. Але чомусь найбільш нетямущі – це самі росіяни.