У районі Мелітополя прогриміли вибухи

Мешканці на півночі Мелітополя повідомили про звук вибуху за містом

Увечері 12 вересня в окупованому Мелітопольському районі пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.



«Гарячий сезон для окупантів триває і восени. На Мелітопольщині продовжує розквітати бавовна», – йдеться у повідомленні.

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За словами Федорова, мешканці на півночі Мелітополя повідомили про звук вибуху за містом.

Раніше повідомлялося, що за 50 км від Мелітополя в лавах російських загарбників пролунав потужний вибух.

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«Окупанти «глибокого тилу» перейшли від літньої бавовни на осінню», – повідомив Федоров.

За словами Федорова, вибухи були настільки потужними, що мешканці селища відчували тремтіння землі, а мелітопольці на північному сході міста чули віддалені звуки вибухів.

Як повідомлялося, українські захисники продовжують наступальні операції в районі Роботиного Запорізької області і закріплюються на досягнутих рубежах.

Триває 566-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.