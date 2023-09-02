Атака на Кримський міст: окупанти назвали кількість «знищених» дронів

РФ заявляє про спробу «терористичного удару» по мосту

Міноборони Росії заявило, що в ніч на 2 вересня Україна нібито намагалася атакувати Кримський міст надводними дронами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перший дрон нібито було збито близько 23:15.

«2 вересня близько 02:10 мск київським режимом було здійснено нову спробу завдання терористичного удару по Кримському мосту напівзанурювальним безекіпажним катером», – йдеться в повідомленні міноборони РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

А за десять хвилин нібито було знищено вже третій дрон.

Міноборони РФ стверджує, що всі три дрони були знищені в акваторії Чорного моря.

У зв’язку з цим рух автотранспорту Кримським мостом було тимчасово перекрито із 00:00.

О 3:15 окупанти заявили, що рух автотранспорту Кримським мостом відновлено.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, Кремль щосили намагається вберегти Кримський міст від подальших ударів, адже він є важливим для забезпечення окупаційних військ на півдні України. Росія створила підводний бар'єр із затоплених кораблів та захисних бонів для запобігання атакам безпілотних надводних транспортних засобів (БПЛА) на Кримський міст. У південній частині мосту це кілька суден, що знаходяться на відстані 160 м один від одного. Вони розташовані в тому самому місці, де 17 липня 2023 року відбулася атака українських БПЛА «Морський малюк».