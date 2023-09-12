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Путін вперше відповів, що думає про втікача-Чубайса

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Путін вперше відповів, що думає про втікача-Чубайса
Путін засудив дії свого колишного поплічника Чубайса
фото з відкритих джерел

Путін відкрито не схвалює дії Чубайса 

Російський диктатор Володимир Путін, висловлюючись про колишнього главу «Роснано» Анатолія Чубайса, заявив, що «він втік». Трансляцію виступу російського диктатора на пленарному засіданні Східного економічного форуму веде Telegram-канал Кремля.

«Те, що Анатолій Борисович там ховається, я взагалі не розумію. Мені показали фотографію з Інтернету, де він уже не Анатолій Борисович Чубайс (...) Навіщо він це робить? Я не розумію», – сказав Путін.

За його словами, дії Чубайса можуть бути пов'язані з невдачами в роботі в «Роснано», оскільки там утворилася «величезна фінансова діра». Однак поки що жодних кримінальних справ з цього питання не порушувалося, додав президент.

У березні Чубайса помітили разом із дружиною біля банкомату у Стамбулі, у травні – у МВС Ізраїлю разом із дружиною Авдотьєю Смирновою. Стверджувалося, що Чубайс отримав ізраїльське громадянство, проте він сам спростував це.

Після того, як Чубайс залишив Росію, він почав представлятися британським ученим. Він опублікував статтю під назвою «Неплатежі в російській економіці 1990-х: непередбачуваний інститут» у журналі «Питання економіки». У розділі інформації про автора Чубайс представлений як «незалежний дослідник із Великобританії, Глазго».

Наприкінці березня минулого року стало відомо, що Анатолій Чубайс звільнився з поста і терміново виїхав з Росії. Ймовірна причина від'їзду – Чубайс висловив незгоду із вторгненням Росії в Україну. Крім того, він прогнозував удар по економіці Росії у зв'язку з переорієнтацією енергетичного ринку на відновлювані джерела. Чубайса тоді називали найрейтинговішим чиновником, який розірвав зв'язки з Кремлем після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Анатолій Чубайс засудив вторгнення РФ до України. У липні минулого року у Чубайса діагностували рідкісне аутоімунне захворювання, яке провокується низкою інфекцій та деякими медпрепаратами і він навіть перебував у реанімації.  Італійські лікарі не мають сумнівів у тому, що вони правильно поставили діагноз пацієнтові: синдром Гійєна-Барре. Це рідкісний імунний розлад, захворювання, викликане ураженням імунної системи периферичної нервової системи.

Читайте також: Чубайса виписали. Стало відомо, куди він подався після лікарні

 

Теги: путін Telegram президент громадянство диктатор Анатолий Чубайс

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