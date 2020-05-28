На Вінниччині проведуть конкурс стартапів
З 27 травня на Вінниччині стартував конкурс для підприємців-початківців
Протягом місяця вони можуть подати на розгляд журі свої бізнес-плани. Переможці отримають фінансування на реалізацію проєктів.
Про це повідомляють у Вінницькій обласній державній адміністрації.
З 27 травня на Вінниччині оголосили конкурс бізнес-планів для підприємців-початківців.
У ньому можуть брати участь:
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юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність у Вінницькій області не більше двох років;
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громадяни України віком від 18 років, зареєстровані у Вінницькій області, які мають намір розпочати підприємницьку діяльність.
Переможці конкурсу отримають грант (безповоротну фінансову підтримку) за рахунок коштів обласного бюджету.
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до 50,0 тис.грн.– реалізація бізнес-планів у різних сферах діяльності незалежно від місцезнаходження;
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до 80,0 тис.грн.– реалізація бізнес-планів яких передбачається у різних сферах діяльності виключно у сільській місцевості;
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до 100,0 тис.грн.– реалізація бізнес-планів передбачає співфінансування у розмірі не менше 30% від суми гранту.
Заявки на участь приймають до 1 липня. Далі розпочинається проведення семінарів-консультацій з підготовки, написання та оформлення бізнес-планів та подача бізнес-планів учасників для участі у конкурсі. Результати оголосять з 1 по 15 серпня.