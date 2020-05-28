На Вінниччині проведуть конкурс стартапів



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З 27 травня на Вінниччині стартував конкурс для підприємців-початківців

Протягом місяця вони можуть подати на розгляд журі свої бізнес-плани. Переможці отримають фінансування на реалізацію проєктів.

Про це повідомляють у Вінницькій обласній державній адміністрації.

З 27 травня на Вінниччині оголосили конкурс бізнес-планів для підприємців-початківців.

У ньому можуть брати участь:

юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність у Вінницькій області не більше двох років;

громадяни України віком від 18 років, зареєстровані у Вінницькій області, які мають намір розпочати підприємницьку діяльність.

Переможці конкурсу отримають грант (безповоротну фінансову підтримку) за рахунок коштів обласного бюджету.

до 50,0 тис.грн.– реалізація бізнес-планів у різних сферах діяльності незалежно від місцезнаходження;

до 80,0 тис.грн.– реалізація бізнес-планів яких передбачається у різних сферах діяльності виключно у сільській місцевості;

до 100,0 тис.грн.– реалізація бізнес-планів передбачає співфінансування у розмірі не менше 30% від суми гранту.

Заявки на участь приймають до 1 липня. Далі розпочинається проведення семінарів-консультацій з підготовки, написання та оформлення бізнес-планів та подача бізнес-планів учасників для участі у конкурсі. Результати оголосять з 1 по 15 серпня.