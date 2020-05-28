  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині проведуть конкурс стартапів

    • Розсилка
    На Вінниччині проведуть конкурс стартапів

    З 27 травня на Вінниччині стартував конкурс для підприємців-початківців

    Протягом місяця вони можуть подати на розгляд журі свої бізнес-плани. Переможці отримають фінансування на реалізацію проєктів.

    Про це повідомляють у Вінницькій обласній державній адміністрації. 

    З 27 травня на Вінниччині оголосили конкурс бізнес-планів для підприємців-початківців.

    У ньому можуть брати участь:

    • юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність у Вінницькій області не більше двох років;

    • громадяни України віком від 18 років, зареєстровані у Вінницькій області, які мають намір розпочати підприємницьку діяльність.

    Переможці конкурсу отримають грант (безповоротну фінансову підтримку) за рахунок коштів обласного бюджету.

    • до 50,0 тис.грн.– реалізація бізнес-планів у різних сферах діяльності незалежно від місцезнаходження;

    • до 80,0 тис.грн.– реалізація  бізнес-планів яких передбачається у різних сферах діяльності виключно у сільській місцевості;

    • до 100,0 тис.грн.– реалізація  бізнес-планів передбачає співфінансування у розмірі не менше 30% від суми гранту.

    Заявки на участь приймають до 1 липня. Далі розпочинається проведення семінарів-консультацій з підготовки, написання та оформлення бізнес-планів та подача бізнес-планів учасників для участі у конкурсі. Результати оголосять з 1 по 15 серпня.

    конкурс Вінниця фінансування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ