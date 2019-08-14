Київське «Динамо» продовжує деградувати. Що далі?

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Суркіс

Всі проблеми «Динамо» в менеджменті, але...

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Замкнутый круг проклятия болельщика Динамо Киев. Команда уже 17 лет деградирует. При этом, команда играет хуже, чем могла бы при таком финансировании.

Команда и клуб работают не эффективно в связи с плохим менеджментом. Менеджмент плохой потому что Суркис. Это почти как гладиолус, только в футболе и пока Суркис остается во главе клуба ничего там не изменится и деградация будет только продолжаться.

Но если уйдет Суркис то у команды не будет даже такого финансирования, которое есть сейчас, потому что футбольных клуб в бедной стране не может быть богатым и успешным как бизнес, а может быть либо бедным клубом-донором и работать как бизнес либо игрушкой олигарха и быть относительно богатым.

А если олигарх уходит от управления клубом и передает это в руки профессионалов, продолжая финансировать, то клуб перестает быть игрушкой и значит перестает быть интересным, а значит никто не будет финансировать даже на текущем уровне.

Джерело: блог Сергія Фурси

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