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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Мединський на переговорах розповів набагато більше, ніж хотілося би Путіну

glavcom.ua
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фото: Reuters

Російський диктатор з самого початку хотів всю Україну…

Путін послав на перемовини придворного клоуна і історика, щоб він сказав коронну фразу свого життя «ми готові воювати вічно, а ви». І він виконав свою роль. Його почули. Принаймні Трамп почув, що знов видав порцію своєї геніальності, не забувши і про відсутність козирів у Зеленського, бо, певно, Україна не може воювати вічно. Але розповів Мединський набагато більше, ніж хотілося би Путіну.

І мова не про те, чи готові і чи можуть росіяни воювати вічно. Бо тут є питання. Особливо «чи можуть». Бо економіка каже про інше.

Тим більше, якщо подивитись на інтенсивність війни зі шведами і порівняти іі з війною Росії проти України. Бо за всю 21-о річну війну проти Швеції бойові втрати Російської імперії склали 30 тисяч солдат. Здається, при будівництві Петербургу вони згубили більше людей. Думаю не варто порівнювати із результатами поточних геніальних м’ясних штурмів. Таку війну могла б 21 рік і зараз витримати російська економіка. Але ж посіпака Путіна не економіст, а псєвдоісторик.

Але цей придворний історик знов підсвітив головну мотивацію війни. Першопричини війни, як любе говорити Путін. І це, звісно, не про вступ України в НАТО.

Це про те, що Путін уявляє себе поряд із Петром Першим у підручнику з історії. Бо чому б раптом ще цей посіпака посіпак, Медінський, згадував би війну із Швецією. Яка була 300 років тому. Після якої було безліч воєн, де росіяни і вигравали і програвали і ніде не воювали вічно. Де були територіальні втрати і були надбання.

Ні, питання не у війні. питаннях у імператорі. Путін бачить себе наступником Петра І. Він робить те, що робив Петро І. Він порівнює себе виключно з Петром І. Вони там роками сиділи в бункері і говорили про це. І от проговорилися. Путін хоче мати сторінку в підручнику історії поряд із першим імператором Росії. Не розуміючи іронії, що Петро І був першим, а Путін буде останнім. Бо він захотів відновити мертву імперію і прискорить її загибель. Як би його не рятував Трамп…

І дійсно, за часів Петра І Росія могла воювати вічно і навіть з більшою інтенсивністю, ніж вона воювала. Бідна країна рабів в зовсім іншому світі навколо. І дійсно, через 300 років в підручниках історії ніхто не пише про динаміку ВВП того часу. Тоді це не мало значення. Але має зараз. 300 років змінили світ і змінило Росію. Шкода, що Путін цього не розуміє. Бо це коштує дуже дорого Україні, це забирає життя найкращих…

І так, ми тепер розуміємо, що розповідали Віткоффу, коли він слухав по кілька годин цих кремлівських істориків з відкритим ротом. Які  розповідали цьому історії про гирло Неви, порівнюючи це з Кримом. І ніхто ж цьому забудовнику з Нью-Йорка не може розповісти, що Путін з самого початку хотів всю Україну…

А що буде далі? Яка мораль цієї історії? Подивимось.

Поки ми розуміємо мотивацію. І знов зрозуміли, що як і зимою 2022 року Путіним рухає ірраціональне бажання бути імператором. Він не змінився і не зробив роботу над помилками. Він йде проти маховика історії, ігнорує економіку, нехтує здоровим глуздом і ставить на кон все. Він має програти.

Чи програє він? Чи пощастить йому з Трампом? Чи буде Захід помилятись? Чи здасться Україна…

Подивимось….

Бо ми лишаємось у сюрреалістичній пастці у голові Трампа, що викривлює реальність і здається, ти перебуваєш у третьому сезоні Твін Пікс. І подітися від необхідності мати справу із сучасним Нероном на чолі США ми не можемо. Ще один імператор. Забагато цих історичних аналогій.

А так да, Росія може воювати вічно. Якщо її танки не застрягнуть в болоті. Але, звісно, якби президентом був Трамп, цього б ніколи не сталось.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін переговори війна

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