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Окупанти на півдні зазнають катастрофічних втрат через власне командування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Окупанти на півдні зазнають катастрофічних втрат через власне командування
фото з відкритих джерел

ЗСУ атакують росіян при спробах закріплення на островах на Дніпрі

Військові 24-го мотострілецького полку російської армії, що зараз дислокуються у Херсонській області, активно гинуть через власне командування, а також нальоти українських FPV-дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентів «Атеш».

Збройні сили України атакують росіян при спробах закріплення на островах на Дніпрі, однак ті знову і знову повторюють власні помилки.

Зазначається, що ці жертви не випадковість, а прямий результат бездумних наказів некомпетентного командування, яке наполегливо вимагає зайняти позиції на островах, ігноруючи реальну обстановку на фронті.

«Командири продовжують ставити під загрозу життя солдатів, не забезпечуючи навіть організовану евакуацію поранених. Блискуча робота українських FPV-дронів та ефективні засоби радіоелектронної боротьби перетворюють спроби зміцнитися на островах на загибельні авантюри. Такі дії командирів спонукають військових шукати альтернативні шляхи виживання», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час оголошеного Росією триденного перемирʼя група російських загарбників намагалася наблизитися до позицій Сил оборони, видаючи себе за українських військових. Окупанти обмоталися скотчем жовтого кольору, який використовують українські захисники, щоб позначити себе на полі бою. Аеророзвідка вчасно виявила росіян, а оператори дронів їх ліквідували.

До слова, триває 1175-й день повномасштабної війни.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Херсонщина

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