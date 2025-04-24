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США хочуть, щоб Росія визнала право України на армію та оборонку – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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США хочуть, щоб Росія визнала право України на армію та оборонку – Bloomberg
На наступній зустрічі Віткофф говоритиме з Путіним про права України після укладання мироної угоди
фото: Reuters

Адміністрація Трампа вимагатиме, аби Путін відмовився від демілітаризації України

США вимагатимуть від Росії визнати право України на власну армію і оборонну промисловість в межах мирної угоди між Москвою і Києвом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як пише агентство, спецпредставник Трампа Стів Віткофф порушуватиме це питання під час наступної зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Bloomberg пише, що дозвіл Києву мати оснащену і укомплектовану армію означатиме, що Путіну доведеться відмовитися від своєї мети демілітаризації України.

Адміністрація Трампа також хоче, щоб Москва повернула Україні Запорізьку атомну електростанцію. За словами співрозмовників, об'єкт перейде під контроль США, щоб управляти енергією для обох сторін.

Крім того, США також хочуть забезпечити Україні прохід через Дніпро і повернути окуповані Росією землі в Харківській області.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив розчарування темпами переговорного процесу щодо припинення війни в Україні, а дії президента Володимира Зеленського у цьому напрямку вважає хибними.

Як повідомлялося, Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

Раніше Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена: «Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися».

Згодом Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідальним за війну в Україні.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що США мають силу покласти край війні РФ в Україні. Він вважає, що мир вимагатиме компромісів з обох сторін, у тому числі з боку України.

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Теги: США Стів Віткофф армія переговори

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