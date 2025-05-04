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Трамп розповів, як просуваються переговори з Україною та Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Трамп розповів, як просуваються переговори з Україною та Росією
Трамп стверджує, що в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни США ближчі з однією зі сторін
фото: The White House/Facebook

«Ми ближчі з однією зі сторін», – стверджує президент США

Президент США Дональд Трамп стверджує, що в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни США ближчі з однією зі сторін. Однак називати цю сторону він не захотів. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю для програми Meet the Press на NBC.

У Трампа запитали, чи вдалося наблизитися до досягнення мирної угоди між Росією та Україною.

«Я справді вірю, що ми ближчі (в досягненні угоди, – ред.) з однією стороною і, мабуть, не такі близькі з іншою. Але я б не хотів казати, із якою стороною ми ближчі», – відповів Трамп.

Також у нього питали, скільки часу він дає обом сторонам на те, щоб досягти угоди. На це американський президент сказав, що часом він близький до того, щоб вийти з переговорів, але потім «стаються хороші речі».

Водночас він наголосив, що «може настати час», коли він скаже «Гаразд, продовжуйте, продовжуйте бути дурнями» і вийде з переговорів.

Як відомо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не запроваджують нових санкцій проти Росії, тому що «необхідно розмовляти з обома сторонами конфлікту».

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що процес закінчення війни в Україні зупинився. Він засумнівався, що війна в Україні може закінчитись найближчим часом.

Раніше Сполучені Штати Америки оголосили про призначення нової Тимчасової повіреної у справах США в Україні. Нею стала досвідчена дипломатка Джулія Девіс.

До слова, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати більше не мають наміру виступати посередником у переговорах між Україною та Росією.

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Теги: Марко Рубіо переговори президент Дональд Трамп війна

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