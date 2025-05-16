Можлива зустріч Трампа і Путіна: Марко Рубіо розповів подробиці

Марко Рубіо назвав зустріч Трампа і Путіна «єдиним шансом» для завершення війни в Україні

Час і місце передбачуваної зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним поки що не визначено. Про це повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News держсекретар США Марко Рубіо.

Рубіо підкреслив, що прогрес у вирішенні конфлікту залежить саме від переговорів між двома президентами. Він назвав цю зустріч «єдиною можливістю» для просування вперед у питанні закінчення війни в Україні. «Враховуючи все, що ми знаємо, після кількох місяців роботи над цим нічого не станеться, поки президент Трамп не сяде за стіл переговорів навпроти Володимира Путіна», – сказав Рубіо в інтерв'ю.

Він додав: «Я поки не знаю, коли і де це відбудеться, але на даний момент це справді єдиний шанс».

До слова, президент США Дональд Трамп також заявив, що зрушень у мирних переговорах не буде, поки він не зустрінеться з російським диктатором Володимир Путіним.

Нагадаємо, державний секретар Марко Рубіо заявив, що він не буде присутній на переговорах РФ та України в Стамбулі сьогодні, 16 травня. Водночас Рубіо запевнив, що хтось з американської команди долучиться до переговорів з Росією.

Очільник турецького МЗС Хакан Фідан провів зустріч з російською делегацією в палаці Долмабахче. Зазначається, що зустріч тривала понад годину.

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорному процесі про припинення вогню. Зустрічі українських, російських, турецьких та американських посадовців заплановані на 16 травня у Стамбулі.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни. Також Кремль розіслав пропагандистським медіа методичні рекомендації щодо висвітлення переговорів, що відбуваються в Стамбулі. Росіян готують до провалу перемовин.