Комітет виборців вважає, що місцеві вибори пройшли демократично



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В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори

Зафіксовані порушення чинного законодавства не мали суттєвого впливу на результати волевиявлення українців, - Кошель

День голосування на місцевих виборах в Україні 25 жовтня загалом відповідав демократичним стандартам проведення чесних виборів. Про це на брифінгу заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

«Наш загальний висновок: за оцінкою Комітету виборців України, день голосування на місцевих виборах загалом відповідав демократичним стандартам чесних і демократичних виборів. У переважній більшості випадків порушення чинного законодавства не мали суттєвого впливу або не могли мати суттєвого впливу на результати волевиявлення», – сказав голова КВУ.

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