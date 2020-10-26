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    Комітет виборців вважає, що місцеві вибори пройшли демократично

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    В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори - Комітет виборців вважає, що місцеві вибори пройшли демократично
    В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори

    Зафіксовані порушення чинного законодавства не мали суттєвого впливу на результати волевиявлення українців, - Кошель

    День голосування на місцевих виборах в Україні 25 жовтня загалом відповідав демократичним стандартам проведення чесних виборів. Про це на брифінгу заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

    «Наш загальний висновок: за оцінкою Комітету виборців України, день голосування на місцевих виборах загалом відповідав демократичним стандартам чесних і демократичних виборів. У переважній більшості випадків порушення чинного законодавства не мали суттєвого впливу або не могли мати суттєвого впливу на результати волевиявлення», – сказав голова КВУ.

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