Для наступу на Україну Росія може застосувати 175 тис. військових – ЗМІ

За даними розвідки США, наступ РФ на Україну можливий на початку 2022 року

Плани Москви передбачають перекидання 100 батальйонних тактичних груп до українських кордонів

Американська розвідка має дані, відповідно до яких уже на початку 2022 року Росія планує наступ на Україну за участю близько 175 тис. військових. Про це повідомляє Associated Press.

За даними американської розвідки, половину особового складу вже зосереджено в різних регіонах поблизу українського кордону, повідомив видання на умовах анонімності співробітник адміністрації президента США.

Посадовець додав, що плани Москви передбачають перекидання 100 батальйонних тактичних груп разом з танками, артилерією та іншою військовою технікою.

За його словами, розвідники також звернули увагу на посилене використання Росією проксі-серверів та ЗМІ для пропагандистської кампанії проти України й НАТО.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що зараз готується комплекс ініціатив проти Росії, зокрема, на випадок вторгнення російських військ в Україну.

Додамо, що 2 грудня Верховна Рада на рік продовжила особливий статус Донбасу.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що західні партнери спостерігають аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах – на рівні початку 2014 року.

Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

Українські правозахисники 2 грудня повідомили, що із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій і російської агресії. При чому тікають вони здебільшого до РФ.

Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.