  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Іванов
рус
    Думки вголос

    Україна створює «Книгу катів». Що чекає на росіян?

    Адольф Ейхман (інокли пишуть Айхман)&nbsp;&ndash; німецький офіцер, співробітник гестапо, завідувач відділу гестапо IV-B-4, який відповідав за &laquo;остаточне вирішення єврейського питання&raquo; - Україна створює «Книгу катів». Що чекає на росіян?
    Адольф Ейхман (інокли пишуть Айхман)  німецький офіцер, співробітник гестапо, завідувач відділу гестапо IV-B-4, який відповідав за «остаточне вирішення єврейського питання»
    фото з відкритих джерел

    Жоден військовий злочинець не залишиться без покарання

    Після захоплення та страти Адольфа Ейхмана в 1960 році стало відомо, що Моссад має узгоджений політичним керівництвом країни список нацистських злочинців, які мають бути доставлені до ізраїльського суду або ліквідовані. Оперативна робота по цьому списку тривала майже 30 років.

    На жаль, не всі злочинці були затримані, але точно кожен з них до кінця жив у страху, постійно переховуючись, і невідомо, що гірше – миттєва смерть чи таке життя.

    Україна створює «Книгу катів», яка зробить доступною інформацію про кожного російського воєнного злочинця. На початку квітня про це повідомив президент Зеленський, позавчора голова ОП Єрмак провів відповідну нараду. Над збором та верифікацією даних уже працюютть розвідка, слідчі органи та Мінцифра.

    Вірю, що кожен російський нелюд понесе відповідальність перед українським народом або ховатиметься в печерах до кінця свого жалюгідного життя. Кара має бути невідворотною, оскільки такі злочини не передбачають спокути.

    І це, до речі, стосується не лише військових. Рашистські та прорашистські пропагандисти і політики – повноцінні спільники воєнних злочинів і відповідальність для них має бути теж повноцінною.

    Тому якщо навіть через 20 років росіяни раптом поставатимуть перед українськими судами або зникатимуть або давитимуться растєгаями, не варто дивуватися – так працює справедливість.

    Джерело: блог Сергія Іванова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: розвідка росія окупанти війна смерть Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Андрій Любка
    Андрій Любка

    Український письменник

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Дмитро Снєгирьов
    Дмитро Снєгирьов

    Співголова громадської ініціативи «Права справа»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Андрій Іллєнко
    Андрій Іллєнко

    Народний депутат України 7, 8 скликань

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна створює «Книгу катів». Що чекає на росіян?