Три причини чому долар і євро досягли паритету

Долар цього року посилюється відносно всіх світових валют

Українці дуже схвильовані. Українці переживають. Євро впав. Відносно долара. Там паритет. Один до одного. Кошмар.

Останній раз таке бачили 22 роки тому. І українці переживають. Кумедно, але пересічного українця така ситуація хвилює набагато більше, ніж пересічного німця. Адже у Західному світі динаміка курсів валют хвилює лише професіональних фінансистів, а от в Україні це як любов до футбола. І українці можуть переживати як за свою команду, вітчизняну. Так і дивитися за матчами Ліги Чемпіонів.

То що ж сталося? Чому долар і євро досягли паритету? І чи є тут зрада?

По-перше, це не євро падає, це скоріш долар посилюється. І не тільки відносно євро. Долар цього року посилюється відносно всіх світових валют. І євро – тут просто одне з небагатьох. Все майже як і пророкували кремлівські старці – долар майже нікому став не потрібен і вони своєю дурістю порушили світовий порядок. Сарказм.

Чому це відбувається?

Перша і основна причина – це зростання ставок

Вартості грошей. ФРС пішов на збільшення ставок цього року у відповідь на інфляцію. Власне, це єдиний доступний зараз для центрального Банку спосіб боротьби з інфляцією, яка досягла 40-ка річного максимуму. І далі працює стандартне правило. Якщо в якісь країні ставки підвищують, то привабливість активів в цій країні, а значить і валюти цієї країни, зростає. ФРС вже різко піднімає ставки. Європейський Центральний Банк поки що бідкається, розводить руками і лише обіцяє це робити. Як результат – то долар укріплюється відносно Євро.

Друга причина – це проблеми вже в самій Європі

Бізнес модель головного локомотива ЄС, Німеччини, багато років будувалася на тому, що вони отримували дешеву енергію у Росії і продавали дорогі товари у Китай. І це працювало. Поки енергія була дешева. Розрахунок німців, що Росія – це лишень їх сарай з дровами, не виправдався. І зараз відбувається болісний перехід, який вже призвів до першого за бо зна скільки років торгівельного дефіциту у Німеччині. Не допомагає тут і той факт, що німці позакривали свої атомні електростанції. Ба більше, ще менше допомагає і той факт, що з експортом в Китай виникли проблеми. Бо, неочікувано, китайцям не подобається те, що німцям не подобаються концтабори уйгурів і ці німці про це говорять в голос. А китайці у відповідь вмикають обмеження.

Торгівельні проблеми не могли не позначитись на курсі. Добра новина для німецького бізнесу є такою, що послаблення євро буде підтримувати німецьких експортерів.

І третя причина посилення долара

Це побоювання рецесії. Зараз все більше і більше людей закладають варіант того, що світ, чи принаймні велика його частина, увійде в рецесію. А це означає світова фінансова криза. Що роблять гроші, коли бачать перспективу кризи. Втікають у тихі гавані. У безпечні місця. Йдуть у надійність. А це, як не дивно, долар. Знову привіт кремлівським старцям.

А що Україна? А нічого. Хіба що зараз проти нас грає фіксація курсу гривні саме щодо долара. Бо в цей момент виходить так, що офіційна гривня посилює свої позиції під час війни відносно євро, злотого і інших валют. Що є дивним фактом. Який зовсім не підтримує українську економіку. Хоча, можливо, і стримує певні інфляційні процеси.

Що буде далі у парі євро долар? А може бути все ще завгодно. Бо курс цієї пари спрогнозувати неможливо. Бо всі ваші прогнози мають базуватися на певній інформації. Але цю інформацію вже знають усі в світі. А це означає, що вона вже вплинула на поточний курс валют. То ж, тут треба просто розслабитися і купувати попкорн. І розуміти, що нічого екстремального не відбувається. Бо були часи , коли цей курс взагалі був 1,5 долара до євро. І поточні зміни ніщо, з тими попередніми коливаннями. І вони не обрушили світ.

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Джерело: блог Сергія Фурси

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