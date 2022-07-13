Уперше за 20 років євро дешевше за долар

Євро впав на 0,4% до мінімуму в 0,9998 долара

Курс євро досяг найнижчого рівня вперше із грудня 2002 року

Уперше за більше ніж двадцять років євро пережило стрімкий й жорсткий спад, курс валюти подолав паритету із доларом. Про це повідомляє Reuters.

Курс євро досяг найнижчого рівня вперше із грудня 2002 року. Євро впало на 0,4% до мінімуму в 0,9998 долара.

«Лімітування розходу палива, стагфляція, очікувана рецесія – все це хороші причини для ведмежого настрою щодо євро», – вважають експерти.

Починаючи з впровадження євро в 1999 році, валюта находилась нижче за паритет до долара нетривалий час. Востаннє це було між 1999 й 2002 роками, коли у жовтні 2000 року курс євро упав до рекордно низького рівня 0,82 долара.

Нагадаємо, напередодні гривня «просіла». Як повідомлялося, курс євро практично зрівнявся з доларовим: що буде далі з євровалютою.

Як відомо, курс євро до долара обвалився до 20-річного мінімуму.