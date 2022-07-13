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    Економіка

    Уперше за 20 років євро дешевше за долар

    Євро впав на 0,4% до мінімуму в 0,9998 долара - Уперше за 20 років євро дешевше за долар
    Євро впав на 0,4% до мінімуму в 0,9998 долара
    фото: minfin.com.ua

    Курс євро досяг найнижчого рівня вперше із грудня 2002 року

    Уперше за більше ніж двадцять років євро пережило стрімкий й жорсткий спад, курс валюти подолав паритету із доларом. Про це повідомляє Reuters.

    Курс євро досяг найнижчого рівня вперше із грудня 2002 року. Євро впало на 0,4% до мінімуму в 0,9998 долара.

    «Лімітування розходу палива, стагфляція, очікувана рецесія – все це хороші причини для ведмежого настрою щодо євро», – вважають експерти.

    Починаючи з впровадження євро в 1999 році, валюта находилась нижче за паритет до долара нетривалий час. Востаннє це було між 1999 й 2002 роками, коли у жовтні 2000 року курс євро упав до рекордно низького рівня 0,82 долара.

    Нагадаємо, напередодні гривня «просіла». Як повідомлялося, курс євро практично зрівнявся з доларовим: що буде далі з євровалютою.

    Як відомо, курс євро до долара обвалився до 20-річного мінімуму.

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    Теги: росія окупанти курс валют війна Україна окупація #stoprussia
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    Уперше за 20 років євро дешевше за долар