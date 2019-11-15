Трамп показав групі сенаторів стенограму першої розмови із Зеленським



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За словами сенатора Крамера, в стенограмі не було згадок про військову допомогу Україні або підтримку України з боку США

Розшифровка розмови була невеликою і складалася приблизно з однієї сторінки «реального тексту»

Президент США Дональд Трамп показав групі сенаторів від Республіканської партії стенограму першої телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Про це в коментарі CNN розповів сенатор-республіканець Кевін Крамер.

За його словами, він разом з сенаторами Тедом Крузом, Майком Ензі, Стівом Дейнсом, Дебом Фішером і Беном Сассом були на зустрічі з президентом в Білому домі.

Під час розмови Трамп «кілька разів» вказав на квітневу розмову, а потім запитав сенаторів, чи не хочуть вони її побачити, сказав Крамер.

Крамер зазначив, що розшифровка розмови була невеликою і складалася приблизно з однієї сторінки «реального тексту».

Він описав зміст розмови:

Трамп: «Вітаю, ви провели відмінну кампанію»

Зеленський: «О, дякую, пане президенте, я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами».

За словами Крамера, в стенограмі не було згадок про військову допомогу Україні або підтримку України з боку США.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що в четвер він виконає свою обіцянку і опублікує стенограму квітневої розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Уперше про наміри оприлюднити стенограму іншої розмови з президентом України Трамп заявив у п’ятницю 8 листопада.

Згодом він обіцяв оприлюднити стенограму розмови із Зеленським 12 листопада.

«Скоро буде оприлюднено ще одну стенограму, що дуже важливо. Я дам вам ще одну стенограму, бо в мене було дві телефонні розмови з президентом України», — заявив Трамп.

Раніше газета The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп відчував ненависть до України з перших днів в Білому домі.

Нагадаємо, у середу під час слухань у Палаті представників США тимчасовий повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор пояснив, чому безглуздо зупиняти допомогу Україні.

Також Тейлор заявив, що Трампа більше хвилювало розслідування проти Байденів в Україні, ніж питання підтримки Києва.

Як повідомляв Главком, 13 листопада в Палаті представників почалися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.

Також у Конгресі США оприлюднили список наступних слухань щодо імпічменту Трампа.

До слова, Дональд Трамп заявив, що він «занадто зайнятий», щоб стежити за першими публічними слуханнями в Конгресі США щодо його імпічменту.