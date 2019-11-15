Трамп показав групі сенаторів стенограму першої розмови із Зеленським
Розшифровка розмови була невеликою і складалася приблизно з однієї сторінки «реального тексту»
Президент США Дональд Трамп показав групі сенаторів від Республіканської партії стенограму першої телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.
Про це в коментарі CNN розповів сенатор-республіканець Кевін Крамер.
За його словами, він разом з сенаторами Тедом Крузом, Майком Ензі, Стівом Дейнсом, Дебом Фішером і Беном Сассом були на зустрічі з президентом в Білому домі.
Під час розмови Трамп «кілька разів» вказав на квітневу розмову, а потім запитав сенаторів, чи не хочуть вони її побачити, сказав Крамер.
Крамер зазначив, що розшифровка розмови була невеликою і складалася приблизно з однієї сторінки «реального тексту».
Він описав зміст розмови:
Трамп: «Вітаю, ви провели відмінну кампанію»
Зеленський: «О, дякую, пане президенте, я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами».
За словами Крамера, в стенограмі не було згадок про військову допомогу Україні або підтримку України з боку США.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що в четвер він виконає свою обіцянку і опублікує стенограму квітневої розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Уперше про наміри оприлюднити стенограму іншої розмови з президентом України Трамп заявив у п’ятницю 8 листопада.
Згодом він обіцяв оприлюднити стенограму розмови із Зеленським 12 листопада.
«Скоро буде оприлюднено ще одну стенограму, що дуже важливо. Я дам вам ще одну стенограму, бо в мене було дві телефонні розмови з президентом України», — заявив Трамп.
Раніше газета The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп відчував ненависть до України з перших днів в Білому домі.
Нагадаємо, у середу під час слухань у Палаті представників США тимчасовий повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор пояснив, чому безглуздо зупиняти допомогу Україні.
Також Тейлор заявив, що Трампа більше хвилювало розслідування проти Байденів в Україні, ніж питання підтримки Києва.
Як повідомляв Главком, 13 листопада в Палаті представників почалися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.
Також у Конгресі США оприлюднили список наступних слухань щодо імпічменту Трампа.
До слова, Дональд Трамп заявив, що він «занадто зайнятий», щоб стежити за першими публічними слуханнями в Конгресі США щодо його імпічменту.