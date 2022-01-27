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    Думки вголос

    Бойовики на Донбасі хочуть, аби їх «паспорти» визнали у світі

    Терористи дійсно вірять, що хтось їх сприйматиме, як серйозних політиків? - Бойовики на Донбасі хочуть, аби їх «паспорти» визнали у світі
    Терористи дійсно вірять, що хтось їх сприйматиме, як серйозних політиків?
    фото: ukr-online.com

    Україна ніколи не вважатиме Росію «посередником» у переговорах з ОРДЛО

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    Вчерашнее заседание ТКГ было одним из самых спокойных на моей памяти. И, наверное, самым коротким – всего три часа. Видимо, потому что все ждут каких-то решений от Нормандской четверки, представители которой сегодня собрались в Париже. Но конструктивный тон не означает позитивный результат – ни о чем серьезном не договорились. Вопросы и пленных и открытия КПВВ и, соблюдения режима тишины остаются подвешенными Москвой в неопределенности.

    Не видно, чтоб переговорная стратегия РФ или Украины менялась под воздействием внешних факторов. РФ по-прежнему – «посредник», а представители России из ОРДЛО корчат из себя «делегации». Украина, по-прежнему, не признает ОРДЛО стороной конфликта и субъектом переговоров.

    Но последним уже явно рвет крышу. Обсуждая Стамбул, как возможную локацию для встреч в оф-лайне, «министр» «ЛНР» Дейнего потребовал от Турецкой республики «официальных документов с гарантиями безопасности» и, по сути, признания Турцией паспортов «ДНР»-«ЛНР», поскольку не у всех участников их «делегаций» есть украинские или даже российские паспорта. Правда, в свою очередь, представитель России, не дожидаясь турецких гарантий, заявил, что россиянам «Стамбул логистически не удобен…», им «предпочтительнее Минск», или даже «города РФ или Украины, например, Москва, Донецк или Луганск»… В общем, вопрос с локацией, как и с самой возможностью встреч офлайн остается открытым.

    Ну и курьез. Позабавил уже упомянутый выше представитель России из Луганска Дейнего. Сначала участники ТКГ ждали полчаса, пока он, по неизвестной причине, не подключался. А потом, оказалось, что «министр» просто не смог разобраться с Зумом, не знаком с такой «редкой» в наше время программой. Дальше лидер «луганского народа» заявил претензию к отсутствию перевода. Оказалось, он просто не догадался нажать на иконку, включающую синхронного переводчика. Модератору рабгруппы от ОБСЕ пришлось второй раз повторять только что произнесенный доклад…

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    Джерело: блог Сергія Гармаша

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    Теги: бойовики на Донбасі Стамбул ОРДЛО
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    Бойовики на Донбасі хочуть, аби їх «паспорти» визнали у світі