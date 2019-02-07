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    Думки вголос

    Голосування Ради щодо ЄС та НАТО: Порошенко пре, як танк

    • Мирослав Гай

      Блогер

    • Розсилка
    Петро Порошенко - Голосування Ради щодо ЄС та НАТО: Порошенко пре, як танк
    Петро Порошенко

    Це грандіозний крок для зміни усієї України. Крок, який вже змінює долі мільйонів людей, як в Україні так і поза її межами.

    Насправді, Порошенко зараз пре, як танк, пробиваючи все на своєму шляху, що б той курс до Європи та НАТО, який він розпочав, стали незворотними, які б результати виборів нас не чекали.

    Прийняті сьогодні зміни до Конституції є стратегічними не тільки для України, а й для усього регіону.

    Тепер, коли б навіть росіяни привели свої політичні сили до влади, то їм доведеться боротися не з очікуваннями українців, як це робив Янукович, а з головним законом країни.

    Будь-які таможені союзи, нові союзні держави з РФ, відмови від плану членства в НАТО, відмови від реформ необхідних для вступу до ЄС тепер є антиконституційні.

    Навіть публічні заяви про позаблоковість відсьогодні суперечать конституції.

    Це грандіозний крок для зміни усієї України.

    Крок, який вже змінює долі мільйонів людей, як в Україні так і поза її межами.

    Це друга, найбільша геополітична поразка Росії у новому році.

    Спочатку був Томос, тепер зміна Конституції України із закріплянням курсу в НАТО та ЄС.

    Мені подобається наш шлях.

    Слава Україні.

    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко ЄС НАТО томос
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