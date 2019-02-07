Голосування Ради щодо ЄС та НАТО: Порошенко пре, як танк
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Розсилка
Це грандіозний крок для зміни усієї України. Крок, який вже змінює долі мільйонів людей, як в Україні так і поза її межами.
Насправді, Порошенко зараз пре, як танк, пробиваючи все на своєму шляху, що б той курс до Європи та НАТО, який він розпочав, стали незворотними, які б результати виборів нас не чекали.
Прийняті сьогодні зміни до Конституції є стратегічними не тільки для України, а й для усього регіону.
Тепер, коли б навіть росіяни привели свої політичні сили до влади, то їм доведеться боротися не з очікуваннями українців, як це робив Янукович, а з головним законом країни.
Будь-які таможені союзи, нові союзні держави з РФ, відмови від плану членства в НАТО, відмови від реформ необхідних для вступу до ЄС тепер є антиконституційні.
Навіть публічні заяви про позаблоковість відсьогодні суперечать конституції.
Це грандіозний крок для зміни усієї України.
Крок, який вже змінює долі мільйонів людей, як в Україні так і поза її межами.
Це друга, найбільша геополітична поразка Росії у новому році.
Спочатку був Томос, тепер зміна Конституції України із закріплянням курсу в НАТО та ЄС.
Мені подобається наш шлях.
Слава Україні.
Джерело: блог Мирослава Гая