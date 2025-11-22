Про пункти Трампа-Зеленського-Путіна

Це моя особиста думка, ніким несформована.

Потрібно двостороннє припинення вогню. Це було б чудовою демонстрацією сторін до мирних перемовин. Посилення та продовження санкцій проти РФ, як мінімум до підписання мирної угоди між Україною та РФ із гарантіями безпеки для України, які будуть ратифіковані Сенатом США, затверджені Конгресом США, Європарламентом та Держдумою РФ та Верховною Радою України та підписані усіма уповноваженими особами, зокрема Президентами. Повернення усіх вкрадених дітей та розслідування усіх справ щодо українських дітей, які були порізані на органи чи потрапили в рабство, зокрема сексуальне. А це десятки тисяч дітей. По найменшим оцінкам 210224 дитини тільки по заяві «Тасс», по українським даним близько 30 тис. Це взагалі проблемне питання, яке ніхто не підіймає, а для мене воно головне. Скорочення ЗСУ до 600 тисяч пропущу, бо до нападу РФ ми і 250 не мали, довелося наші закони міняти, там хтось грає на нас у цьому питанні. Ну і звичайно питання Донбасу. Ніхто не піде з Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки тощо.

Там тепер так ненавидять росіян, що місцеве населення просто буде проти, а влаштовувати геноцид ніхто не дозволить. Я підтримую мирні ініціативи США - цю війну треба завершувати. Але не коштом України, принаймні не коштом життів живих людей.

А головне, що самі росіяни не спроможні організувати ефективний контроль на окупованих територіях. Росіяни не спроможні ці території навіть ефективно освоїти.

Тому, хоча, є абсолютно доцільною та виваженою та розумною цитата Трампа – «Потрібно зупинити це безумство. Це непотрібне убивство тисяч людей». (Я прочитав цю фразу в одному з американських сайтів, який підтримає Трампа), але на цьому етапі, без припинення вогню, зокрема з боку РФ, усі «мирні плани» виглядають спробою Путіна пошити Трампа у дурні. А нам своє робити.

P.S. Хай всі сторони поставлять перед собою, для початку, просту мету – повернути українських дітей.