Мирослав Гай Блогер

Відкрити вогонь. Військовослужбовці ТЦК мають отримати право на застосування зброї

фото: facebook

Про ТЦК, мобілізацію та загиблого Юрія Бондаренко

Немає визначеної процедури застосування зброї військовослужбовцями при виконанні службових обов'язків поза зонами бойових дій, окрім несення вартової служби.

А відносно військовослужбовців ТЦК взагалі немає роз'яснень.

Я вважаю, що ТЦК, як і всі військовослужбовці Сил Оборони при виконанні службових обов'язків, мають отримати право та спрощену процедуру на застосування зброї під час нападу країни агресора, воєнного стану, під час групового нападу чи нападу озброєної особи до того, як та чи інакша область буде визначена зоною бойових дій.

Ми або станемо умовним «Ізраілем», мілітаризованою демократією з тотальною військовою повинністю, де на зупинці громадського транспорту буде неможливо зустріти людину, яка не служила, або загинемо.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
