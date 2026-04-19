Мирослав Гай Блогер

Зброя є, права немає: висновок для України після теракту

Спецпризначинець місці розстрілу людей у Голосіївському районі. Київ, 18 квітня 2026 року
фото: suspilne.media

Щодо теракту у Києві

У російських терористів, злочинців, убивць завжди є необхідна, ефективна зброя в потрібний момент для скоєння злочину проти людства. І їм чхати на закон.

В українського народу також є зброя – мільйони «стволів»: легальних, нелегальних, різних калібрів, нагородних, службових, мисливських, спеціальних, спортивних, трофейних тощо.

Єдиного, чого не має український народ, – адекватного закону та права на самозахист, зокрема зі зброєю проти нападника.
А мало б бути не тільки право на самозахист в умовах війни, а й обов'язок.

І кримінальна відповідальність – не тільки терористу, а й тому охоронцю, поліцейському, військовому чи цивільному, які були на місці теракту, нападу, мали при собі зброю і не зробили нічого, аби запобігти чи зупинити напад на себе, чи на цивільних.

А за оборону в межах оселі взагалі треба давати максимум «домашній арешт» на час розслідування і матеріальну компенсацію, якщо обґрунтованість самозахисту було підтверджено.

Як справи в інших країнах?

У більшості розвинених держав право на самозахист чітко врегульоване законом: У США діють принципи self-defense і в окремих штатах – stand your ground, що дозволяє захищати себе без обов’язку відступу.

У Швейцарії високий рівень володіння зброєю поєднується з жорсткою культурою відповідальності та підготовки.

В Ізраїлі доступ до зброї обмежений, але чітко регламентований – і держава системно готує громадян до дій у кризових ситуаціях.

У країнах Балтії – Естонії, Литві – право на зброю є частиною моделі національної безпеки.

Висновок, який повинна зробити Україна – має бути чіткий, жорсткий, розумний закон про самозахист, який діятиме на користь держави та громадян.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
