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    Думки вголос

    Нинішній протест – черговий шанс для Грузії

    • Гела Васадзе

      Політичний аналітик Кавказького інституту стратегічних досліджень, Тбілісі

    • Розсилка
    Нинішній протест – черговий шанс для Грузії

    Влада пішла на поступки вулиці, і це – початок нової гри…

    Мовою оригіналу

    Когда меня спрашивают о противодействии гибридным угрозам России в Грузии, я вспоминаю одну историю из медицины. Когда в одной из советских клиник врачи одного пациента решили срочно вывезти на лечение за границу. И когда у врача спросили «вы думаете, что у нас такой плохой уровень медицины», он ответил  «напротив, у нас слишком хороший уровень медицины – так убьют, что не заметите»…

    Примерно вот такая же у нас ситуация с противодействием гибридной войне со стороны России. Весьма часто приходится слышать о неведении или непонимании в Грузии всей глубины угроз. Здесь я не соглашусь. Конечно, человеческая глупость – понятие беспредельное, но главные акторы, на мой взгляд, всё прекрасно понимают. 

    Касаемо агрессора у нас с 2008 года в Грузии существует концепция, которая очень чётко гласит: максимальная открытость к гражданам Российской Федерации - максимальная закрытость и сопротивление властям Кремля. То бишь, личные культурные контакты в Грузии для российских граждан абсолютно открыты, а вот что касается политических контактов – здесь стоп, у нас есть две проблемы – Абхазия и так называемая Южная Осетия, грузинские территории, оккупированные Российской Федерацией. До тех пор, пока эти проблемы не решены, будет так просто потому, что по другому быть не может. 

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    В силу объективной невозможности освобождения территорий военным путем такая формула - и при Саакашвили, а эта формула была принята именно при нём, и частично поначалу при новой власти - выглядела вполне рабочей. У российских туристов, у российских эмигрантов не было, и нет никаких проблем с пребыванием в Грузии. Но со временем мы увидели со стороны Кремля системное расширение своего политического влияния в Грузии через использование различных механизмов, которые сегодня принято называть «мягкой силой». Особенно это стало заметно в последние полтора-два года.

    Сразу оговорюсь, когда утверждают, что в Грузии сегодня пророссийская власть, я с этим не согласен. Это не так. Но, если мне скажут, что у нас нет агентов российского влияния, нет людей во власти (или завязанных на власть), которые плотно связаны с Россией, - это опять же будет неправдой. Они, безусловно, присутствуют, и речь идет о серьезных группах – во властных структурах, политическом истеблишменте, бизнесе и так далее. Есть серьезные ребята, у которых бизнес-интересы в России, бизнес-интересы здесь с российским капиталом, причем капиталом государственным, которые просто работают на Россию. Они говорят правильнее слова, но делают свое дело исправно. 

    Параллельно, работают агенты российского влияния в виде ряда местных грузиноязычных СМИ, «фриковых» НПО, активистов,  которые делают заявления о необходимости компромисса с Россией, о том, что Запад такой плохой и нужно договориться с Москвой, ратуют за христианские ценности, - в общем, стандартный набор, очень понятный для украинцев. В основном это маргинальные силы создающие картинку для российских средств массовой информации, но дело далеко не в них.  

    Казалось бы, упомянутая выше беспроигрышная формула начала постепенно размываться. И в результате то, что произошло в грузинском парламенте с православным коммунистом российской Госдумы, стало результатом целенаправленной работы всех групп российского влияния. Несмотря на кажущуюся случайность инцидента и кажущееся стечение ряда обстоятельств.

    Понимаете, не выстрелило бы с Гавриловым – выстрелило бы где-то в другом месте. Целенаправленная деятельность различных групп влияния привела к тому, что одна часть политикума, бизнес-среды, общества   перестала понимать глубину угроз, у другой же части сформировалось гипертрофированное чувство опасности. Что тоже, кстати, вредно, так как видеть опасность отовсюду - рассеивает и отвлекает внимание от реальных угроз.

    Логично, что российские институты власти, российские спецслужбы ведут свою целенаправленную работу. Но нелогично то, почему наши власти не вели и не ведут эффективную политику противодействия, не ведут свою игру. В результате чего, мы видели апофеоз всего этого процесса после инцидента с Гавриловым. Улица отреагировала так, как она отреагировала – пружина сжималась давно. МВД применило неоправданную жесткую силу к протестующим. Два человека потеряли глаза, ситуация вокруг отставки министра МВД вышла из строго антироссийской парадигмы противостояния.

    Многих почему-то удивила, казалось бы, совершенно ассиметричная нервная реакция Кремля. Но здесь нет ничего странного - они просто защищают своих людей. И это не Гаврилов. Речь о тех, с кем они давно плотно связаны в Грузии – во власти, политике, бизнесе и так далее. Выстрел по своим же туристам – это сигнал тем (тому), от кого зависит принятие решений в Грузии. Мол, ребята у нас на вас тоже есть самые разные рычаги давления, и «мы своих не бросаем».

    Нынешний протест – очередной реальный шанс для Грузии. Политическая палитра после парламентских выборов 2020 года (либо раньше) будет совершенно другой. Следующее правительство однозначно будет коалиционным. Власть объявила о готовности отказаться от мажоритарки (пускай и с «нулевым» барьером прохождения в парламент). Это и уступка улице, и начало новой игры. Всё только начинается…  

     

    Подготовил Владимир Копчак,

    специально для «Главкома» из Тбилиси 

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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