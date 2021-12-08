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    Думки вголос

    Зеленського позбавили прямого діалогу з Байденом

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

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    В сухому комюніке Білого Дому за наслідками переговорів&nbsp;&ndash; йдеться про занепокоєння ситуацією на Донбасі - Зеленського позбавили прямого діалогу з Байденом
    В сухому комюніке Білого Дому за наслідками переговорів  йдеться про занепокоєння ситуацією на Донбасі
    фото: facebook.com/WhiteHouse

    Навіть Банкова не наважиться трактувати це як велику перемогу

    Напередодні відеоконференції з Путіним Байден провів телефонні розмови з лідерами Німеччини, Франції, Італії, Великобританії. Говорили про Україну.

    Зеленський мав телефонну розмову з Держсекретарем Блінкеном. І на тому дякуємо.

    Хоч навряд чи навіть Банкова наважиться трактувати це як велику перемогу, бо тут все ж хотілося прямого діалогу.

    Зеленського і Байдена.

    А не Зеленського і Путіна, про який Зеленський публічно марив під час виступу в парламенті …

    В день розмови Байдена з Путіним з бюджету США зникли пункти про санкції проти «Північного потоку-2», і це не може не засмучувати.

    В сухому комюніке Білого Дому за наслідками переговорів – йдеться про занепокоєння ситуацією на Донбасі.

    В релізі Кремля – чергова брехня про Україну і спроба перекласти з хворої голови на здорову відповідальність за ескалацію на фронті.

    Сподіваюся, навіть в найбільш відірваних від реалій персонажів у владих кабінетах, й в найбільш «позаполітикових» українців не повинно залишитися жодних ілюзій: ніхто за нас не воюватиме, порятунок України – це справа самої України. Яка потребує сили, жорсткості, професійності, розуму, хисту, відповідальності. На фронті і на дипломатичному фронті.

    Світ і досі в шоці від заяв про «пєрєворот». Чи не тому немає омріяного дзвінка з Білого Дому? Хоч це зовсім не тішить.

    Тим часом в Штатах – чергова українська парламентська делегація. Де знову – одні слуги. Хоч парламент – це представницький орган, який презентує все українське суспільство. Але ця влада ніяк не може усвідомити, що сила України – в об’єднанні, а не безкінечному розколі, спровокованому владою і в поділі.

    Ще одна делегація – в Польщі, там теж тільки представники влади.

    Хоч спільний голос влади і опозиції наззовні зробив би позицію України сильнішою.

    Але ця влада ніколи це не визнає. Результат – в день їх візитів і зустрічей з конгресменами/сенаторами з бюджету зникає рядок про санкції проти «Північного потоку-2».

    До того 2,5 роки чисельні делегації міністерств, Нафтогазу, Офісу президента вивозили мільйони доларів, наймали лобістські стуктури і розповідали суспільству, що з «Північним потоком-2» все під контролем.

    Можливо, прийшов час звітувати в парламенті, так хто ж відповідальний за все, що відбувається зараз у зовнішній політиці, за ці відверті провали, за марне витрачання коштів і всі ці безрезультатні вояжі.

    Можливо, прийшов час перестати дути в фанфари і зосередитися на посиленні української армії і дипломатії, в тому числі, парламентської?

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    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США санкції влада парламент
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    Зеленського позбавили прямого діалогу з Байденом