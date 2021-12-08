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    Путін прагне відродити СРСР та увійти в історію – Держдеп

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    У США є побоювання вважати, що Володимир Путін прагне відтворити Радянський Союз - Путін прагне відродити СРСР та увійти в історію – Держдеп

    У США є побоювання вважати, що Володимир Путін прагне відтворити Радянський Союз

    колаж: tsn.ua

    Нуланд зазначила, що Путін розглядає Україну і колишні радянські республіки як зону впливу

    Заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що президент РФ Володимир Путін бачить своє призначення у відродження Радянського Союзу. Про це вона сказала після відеопереговорів президента США Джо Байдена та очільника Росії Володимира Путіна.

    Нуланд зазначила, що Путін розглядає Україну і колишні радянські республіки як зону впливу і прагне увійти в історію, відтворивши СРСР.

    «Є побоювання вважати, що він як проєкт своєї спадщини прагне відтворити Радянський Союз. А після, хто знає, чи буде його апетит задоволений з'їденим або він вирішить піти далі?», – наголосила вона.

    За слова представниці Держдепу, Путін недооцінює США та європейських союзників, які готові протистояти агресії РФ.

    «Є безліч причин, чому нікому з нас не слід бажати війни. Вона буде надзвичайно кровопролитною і важкою для України, але також і надзвичайно кровопролитною і важкою для Росії», – додала вона.

    Нуланд також заявила, що США можуть повністю ізолювати РФ від світової фінансової системи.

    До слова, Банкова оцінила переговори Байдена і Путіна.

    Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

    Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

    Під час розмови Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО.

    Натомість американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

    Згодом стало відомо, коли Байден зателефонує Зеленському.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден Вікторія Нуланд Путін політика Україна СРСР Держдепартамент США
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    Путін прагне відродити СРСР та увійти в історію – Держдеп