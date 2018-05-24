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    Думки вголос

    Зустріч Порошенка і Трампа була організована виключно через дипломатичні контакти

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Розсилка
    Петро Порошенко та Дональд Трамп - Зустріч Порошенка і Трампа була організована виключно через дипломатичні контакти
    Петро Порошенко та Дональд Трамп

    Візит президента Порошенка в Вашингтон минулого червня був дуже вдалим, й один з результатів візиту - це Javelin

    Про «стандарти ВВС». Днями на одному дипломатичному прийнятті до мене підійшла панянка, сказала що вона представляє київський офіс ВВС й запитала: «Так а Ви ще займаєтеся обмінами полонених?» Здивувалася такій «обізнаності» цієї пані (вона, до речі, сказала, що займає керівні посади в київському офісі), й підтвердила, що я, як представник в гуманітарній групі, багато часу присвячую питанням звільнення заручників. Вона задала наступне запитання: «Так а коли там наступний обмін?». 

    «Ми вас поінформуємо, коли будуть новини» - відповіла я, але «рівень» запитань мене відверто здивував. А фейк про першу зустріч президентів України і США просто обурив. В червні 2017 року відбулася продуктивна і повноцінна зустріч, під час якої сторони обговорили низку запитань, в тому числі питання економіки, двосторонніх взаємин, Донбасу, безпеки, заручників (хоч ця тема більш докладніше обговорювалася на зустрічі з віце-президентом Пенсом). Й перша телефонна розмова президентів, яка відбулася відразу після інавгурації Трампа, й перша зустріч минулого червня, й наступні зустрічі організовувалися виключно через дипломатичні шляхи і контакти, завдяки великій роботі нашого посольства в США, професійності Валерій Чалий (Valeriy Chaly), нашого ключового лобіста в США, наполегливості нашого міністра закордонних справ Павла Клімкіна і зовнішньополітичного радника президента Єлісєєва. 

    Візит президента Порошенка в Вашингтон минулого червня був дуже вдалим, й один з результатів візиту - це Javelin, які вже в Україні. Тоді й про них говорили і у Білому Домі, і в Пентагоні. Можливо, досить запускати брудні фейки й принижувати двосторонні взаємини України і США, й діалог на найвищому рівні? Й дуже хочеться справжніх стандартів в медіа .

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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