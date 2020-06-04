Хвиля жорстоких вбивств поліцейських: страх і ненависть в Америці

Антон Геращенко Заступник очільника МВС

Антон Геращенко

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Фото: EPA-EFE

Сумні новини приходять зі Сполучених Штатів Америки

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Из-за волны насилия, захлестнувшей США после гибели афроамериканца от рук конкретного полицейского в городе Минеаполис, начался эффект домино.

По сообщениям СМИ и официальных заявлений властей разных штатов, за последние 96 часов по США прошла волна убийств полицейских, которые никак не причастны и не ответственны за убийство афроамериканца в Миннеаполисе.

В Сент-Луисе был застрелен офицер полиции в отставке, афроамериканец Девид Дорн. Он защищал от мародеров свой бизнес.

Так в Лас-Вегасе один офицер полиции был убит выстрелом в затылок, когда пытался остановить беспорядки. Также огонь по правоохранителям был открыт в зале суда.

В Сент-Луисе четверо полицейских были застрелены одним стрелком.

В Нью-Йорке сотрудник полиции был сбит автомобилем. Также были сбиты трое сотрудников полиции в городе Буффало.

В Давенпорте трое сотрудников правоохранительных органов попали в засаду, один из них был застрелен.

В Чикаго во время беспорядков 132 офицера получили ранения.

Девять офицеров полиции пострадали во время беспорядков в Питсбурге.

В штате Род-Айленд несколько офицеров полиции получили ранения.

В полицейском управлении города Окленд злоумышленник открыл огонь.

В городе Санта-Ана (Калифорния) два офицера получили травмы головы от разорвавшегося снаряда.

Два офицера полиции были застрелены в городе Ричмонд (Вирджиния).

В Олбани один офицер был ранен кирпичом в голову.

Четверо полицейских округа Принс-Уильям получили травмы головы от разрыва снарядов.

Семь офицеров полиции получили ранения в Сакраменто.

В городе Линчберг (Вирджиния) были обстреляны и получили ранения офицеры полиции.

Несколько полицейских города Шампейн (Иллинойс) получили ранения.

В Солт-Лейк-Сити во время беспорядков пострадал 21 офицер полиции.

По меньшей мере 50 агентов секретной службы получили ранения в Вашингтоне.

В Денвере автомобиль сбил троих полицейских.

В городе Нью-Йорк во время беспорядков были ранены 33 полицейских.

Шестеро афинских полицейских были ранены во время акции протеста.

В Гаррисберге во время беспорядков были ранены два сотрудника полиции Капитолия штата Пенсильвания.

В Лас-Вегасе ранения получили двенадцать сотрудников полиции.

21 сотрудник правоохранительных органов Миннеаполиса получили ранения в ходе беспорядков.

Два сотрудника Федеральной службы охраны были ранены, один убит.

Надеюсь, что в ближайшее время власти США остановят поток насилия, мародерства и грабежей, причиной которых стала, в том числе, не быстрая и неэффективная реакция руководства полиции и прокуратуры на факт убийства афроамериканца сотрудником полиции Миннеаполиса.

Мы в Украине научились действовать по-другому. Мы не покрываем полицейских, явно совершивших преступление и немедленно передаем их в руки следствия и правосудия.

Джерело: блог Антона Геращенко

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