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    Думки вголос

    Хвиля жорстоких вбивств поліцейських: страх і ненависть в Америці

    • Антон Геращенко

      Заступник очільника МВС 

    • Розсилка
    Хвиля жорстоких вбивств поліцейських: страх і ненависть в Америці
    Фото: EPA-EFE

    Сумні новини приходять зі Сполучених Штатів Америки

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    Из-за волны насилия, захлестнувшей США после гибели афроамериканца от рук конкретного полицейского в городе Минеаполис, начался эффект домино.

    По сообщениям СМИ и официальных заявлений властей разных штатов, за последние 96 часов по США прошла волна убийств полицейских, которые никак не причастны и не ответственны за убийство афроамериканца в Миннеаполисе.

    В Сент-Луисе был застрелен офицер полиции в отставке, афроамериканец Девид Дорн. Он защищал от мародеров свой бизнес.

    Так в Лас-Вегасе один офицер полиции был убит выстрелом в затылок, когда пытался остановить беспорядки. Также огонь по правоохранителям был открыт в зале суда.

    В Сент-Луисе четверо полицейских были застрелены одним стрелком.

    В Нью-Йорке сотрудник полиции был сбит автомобилем. Также были сбиты трое сотрудников полиции в городе Буффало.

    В Давенпорте трое сотрудников правоохранительных органов попали в засаду, один из них был застрелен.

    В Чикаго во время беспорядков 132 офицера получили ранения.

    Девять офицеров полиции пострадали во время беспорядков в Питсбурге.

    В штате Род-Айленд несколько офицеров полиции получили ранения.

    В полицейском управлении города Окленд злоумышленник открыл огонь.

    В городе Санта-Ана (Калифорния) два офицера получили травмы головы от разорвавшегося снаряда.

    Два офицера полиции были застрелены в городе Ричмонд (Вирджиния).

    В Олбани один офицер был ранен кирпичом в голову.

    Четверо полицейских округа Принс-Уильям получили травмы головы от разрыва снарядов.

    Семь офицеров полиции получили ранения в Сакраменто.

    В городе Линчберг (Вирджиния) были обстреляны и получили ранения офицеры полиции.

    Несколько полицейских города Шампейн (Иллинойс) получили ранения.

    В Солт-Лейк-Сити во время беспорядков пострадал 21 офицер полиции.

    По меньшей мере 50 агентов секретной службы получили ранения в Вашингтоне.

    В Денвере автомобиль сбил троих полицейских.

    В городе Нью-Йорк во время беспорядков были ранены 33 полицейских.

    Шестеро афинских полицейских были ранены во время акции протеста.

    В Гаррисберге во время беспорядков были ранены два сотрудника полиции Капитолия штата Пенсильвания.

    В Лас-Вегасе ранения получили двенадцать сотрудников полиции.

    21 сотрудник правоохранительных органов Миннеаполиса получили ранения в ходе беспорядков.

    Два сотрудника Федеральной службы охраны были ранены, один убит.

    Надеюсь, что в ближайшее время власти США остановят поток насилия, мародерства и грабежей, причиной которых стала, в том числе, не быстрая и неэффективная реакция руководства полиции и прокуратуры на факт убийства афроамериканца сотрудником полиции Миннеаполиса.

    Мы в Украине научились действовать по-другому. Мы не покрываем полицейских, явно совершивших преступление и немедленно передаем их в руки следствия и правосудия.

    Джерело: блог Антона Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    США новости полиция убийство протесты преступление
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