Хвиля жорстоких вбивств поліцейських: страх і ненависть в Америці
Сумні новини приходять зі Сполучених Штатів Америки
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Из-за волны насилия, захлестнувшей США после гибели афроамериканца от рук конкретного полицейского в городе Минеаполис, начался эффект домино.
По сообщениям СМИ и официальных заявлений властей разных штатов, за последние 96 часов по США прошла волна убийств полицейских, которые никак не причастны и не ответственны за убийство афроамериканца в Миннеаполисе.
В Сент-Луисе был застрелен офицер полиции в отставке, афроамериканец Девид Дорн. Он защищал от мародеров свой бизнес.
Так в Лас-Вегасе один офицер полиции был убит выстрелом в затылок, когда пытался остановить беспорядки. Также огонь по правоохранителям был открыт в зале суда.
В Сент-Луисе четверо полицейских были застрелены одним стрелком.
В Нью-Йорке сотрудник полиции был сбит автомобилем. Также были сбиты трое сотрудников полиции в городе Буффало.
В Давенпорте трое сотрудников правоохранительных органов попали в засаду, один из них был застрелен.
В Чикаго во время беспорядков 132 офицера получили ранения.
Девять офицеров полиции пострадали во время беспорядков в Питсбурге.
В штате Род-Айленд несколько офицеров полиции получили ранения.
В полицейском управлении города Окленд злоумышленник открыл огонь.
В городе Санта-Ана (Калифорния) два офицера получили травмы головы от разорвавшегося снаряда.
Два офицера полиции были застрелены в городе Ричмонд (Вирджиния).
В Олбани один офицер был ранен кирпичом в голову.
Четверо полицейских округа Принс-Уильям получили травмы головы от разрыва снарядов.
Семь офицеров полиции получили ранения в Сакраменто.
В городе Линчберг (Вирджиния) были обстреляны и получили ранения офицеры полиции.
Несколько полицейских города Шампейн (Иллинойс) получили ранения.
В Солт-Лейк-Сити во время беспорядков пострадал 21 офицер полиции.
По меньшей мере 50 агентов секретной службы получили ранения в Вашингтоне.
В Денвере автомобиль сбил троих полицейских.
В городе Нью-Йорк во время беспорядков были ранены 33 полицейских.
Шестеро афинских полицейских были ранены во время акции протеста.
В Гаррисберге во время беспорядков были ранены два сотрудника полиции Капитолия штата Пенсильвания.
В Лас-Вегасе ранения получили двенадцать сотрудников полиции.
21 сотрудник правоохранительных органов Миннеаполиса получили ранения в ходе беспорядков.
Два сотрудника Федеральной службы охраны были ранены, один убит.
Надеюсь, что в ближайшее время власти США остановят поток насилия, мародерства и грабежей, причиной которых стала, в том числе, не быстрая и неэффективная реакция руководства полиции и прокуратуры на факт убийства афроамериканца сотрудником полиции Миннеаполиса.
Мы в Украине научились действовать по-другому. Мы не покрываем полицейских, явно совершивших преступление и немедленно передаем их в руки следствия и правосудия.
Джерело: блог Антона Геращенко