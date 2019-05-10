Викуп Ахметовим обленерго у росіян посилить енергобезпеку України, - експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Енергетична безпека - це надважлива складова взагалі всього сегмента безпеки країни, вважає політолог Світлана кушнір

Придбання компаній ДТЕК двох обленерго - «Київобленерго» та «Одесаобленерго» - у російської групи VS Energy позитивно впливає на енегобезпеку і незалежність України. Про це заявила політолог Світлана Кушнір, пише інтернет-видання «Обозреватель».

«Коли ми говоримо про національну безпеку, то чому ж багато наші громадяни думають, що це лише контроль над кордоном або сильна армія. Насправді енергетична безпека - це надважлива складова взагалі всього сегмента безпеки країни», - сказала експерт.

За її словами, власником 10 українських обленерго є компанія з російськими власниками: «VS Energy зареєстрована в Нідерландах, ніби є міжнародною компанією. 10 областей, 10 обленерго в активі цієї компанії. Але бенефіціарами та власниками цієї компанії є росіяни: Гінер, Воєводін та Олександр Бабаков. Олександр Бабаков - це колишній віце-спікер Державної Думи Російської Федерації».

Кушнір також зазначила, що в Україні обленерго належать різним власникам, відповідно, ніякої монополії немає. «Вони (обленерго) розподілені між бізнесменами. Наприклад, у того ж Григоришина в контрольному пакеті акції 8 обленерго. У того ж Коломойського - 6, здається. А після покупки, якщо не помиляюся, ДТЕК «Київобленерго» та «Одесаобленерго» в активі цієї компанії буде 5 обленерго. Не забуваємо, що у Бабакова і компанії залишається ще контрольний пакет акцій 8 обленерго. Тому говорити про те, що ДТЕК стає таким монополістом на енергетичному ринку, неправильно. Навпаки, я думаю, що це питання політизується», - уточнила вона.

Раніше голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв заявив, що компанія ДТЕК придбала лише частину активів, яка пов'язана з діяльністю системи розподілу електроенергії, та монополізації ринку не відбувається.

Нагадаємо, АМКУ на засіданні 25 квітня надав дозвіл компанії ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» на придбання 24,99% акцій ПрАТ «Київобленерго» та 16,77% АТ «Одесаобленерго».

Законом України «Про ринок електроенергії» операторам системи розподілу електроенергії (СРЕ), якими є ПрАТ «Київобленерго» та АТ «Одесаобленерго», заборонено здійснювати діяльність з постачання електричної енергії.