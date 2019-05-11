Політолог: мінімізація впливу Росії – це завжди добре для енергоринку



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Наприкінці квітня цього року Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії ДТЕК на покупку акцій «Киевобленерго» і «Одессаобленерго» в російської групи VS Energy

Сьогодні в Україні колосальна залежність від Росії - експерт

Мінімізація російських компаній на український енергоринок є позитивним чинником, що дозволяє підсилити енергобезпеку країни. Таку думку висловив політолог Андрій Бузаров, коментуючи витіснення російської VS Energy з українського сегменту розподілу електроенергії після покупки компанією ДТЕК акцій «Київобленерго» і «Одесаобленерго».

За словами експерта, сьогодні в Україні колосальна залежність від Росії. «Мінімізація впливу Росії через прямих або непрямих громадян Російської Федерації – це завжди добре для енергоринку. По суті, українська компанія, що інвестує гроші, власні гроші в енергетику України, природно, добре, що вона володіє. Ми зменшуємо залежність від Росії і збільшуємо знаходження в цьому сегменті українських компаній, українських структур, які дійсно пов'язані з Україною».

На думку Бузарова, рішення Антимонопольного комітету юридично законне і було прийняте правильно, виходячи з ситуації на енергоринку, бо ні про яку монополію в даному випадку говорити не можна. «ДТЕК, купивши два (обленерго, - ред.), по суті володіє п'ятьма, став власником п'яти. Насправді, є люди, той же самий Коломойський, в якого 6-7 обленерго. VS Energy, в якої ДТЕК купив, зберегла власність 8-9 обленерго. Тому про якусь монополію говорити складно або концентрації», - відзначив він.



Крім того, підтвердженням відсутності монополії на ринку, як відзначив Бузаров, є ще і той факт, що ДТЕК купив природну монополію - мережі, а не бізнес по постачанню електроенергії кінцевому споживачеві. «ДТЕК купує мережі. Це як залізниця. Купив рейки, а на залізниці є тепловози, вагони, які належать іншим людям», - підкреслив експерт.

Нагадаємо, в кінці квітня Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії ДТЕК на покупку акцій «Киевобленерго» і «Одессаобленерго» в російської групи VS Energy.