Північний потік 2 буде зупинено!

Вадим Гламаздін Уповноважений по роботі з органами державної влади НАК «Нафтогаз України»

Вадим Гламаздін

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Це були дуже складні і виснажливі три роки. Три роки боротьби на всіх фронтах одразу»

Північний потік 2 – це зброя. І Україні, як і всьому світові, потрібно докласти максимальних зусиль, аби ця зброя не була завершена і в Росії не було можливості її використати. І сьогодні – визначальний день у цій боротьбі.

Три роки тому, коли ми з Oleksandr Kharchenko починали нашу боротьбу, ми якось пожартували, що найкрутіше було би дозволити росіянам витратити максимум грошей та добудувати відсотків на 90 – і потім зупинити будівництво. Хто ж знав тоді, що цей жарт виявиться пророчим…

Я особисто знаю всього трьох людей, які вірили в те, що це можливо, од початку і до кінця – себе, Oleksandr Kharchenko та Daniel Vajdich. Ніхто більше не вірив у те, що це можливо, коли ми починали. Майже ніхто не вірить і досі – навіть ті, хто приймає участь у боротьбі та підтримує. Кремлівська пропаганда з усіх отворів волає, що нічого не буде. Наші доморощені експерти та «експерти» постійно розповідали нам, що ми «не тим займаємося» та розганяли зраду.

Втім.. втім, щойно було оприлюднено підсумки конференції щодо узгодження тексту законопроекту NDAA. Сьогодні ж буде оприлюднено і текст законопроекту – і він міститиме санкції щодо компаній, які постачають технології та кораблі для побудови російських морських енергетичних трубопроводів. Це вже офіційна інформація. Цей текст погоджено всіма учасниками процесу NDAA і буде проголосовано найближчими днями (голосування у Палаті представників очікується у четвер, Сенат голосуватиме на самому початку наступного тижня). А вже до кінця наступного тижня його буде підписано Президентом США і він стане законом. І ПП2 буде зупинено. І це не просто #перемога – це без перебільшення визначальна подія для України та всієї Європи.

Це були дуже складні і виснажливі три роки. Три роки боротьби на всіх фронтах одразу. Боротьби за Україну, в якій уряд України був… проти цієї боротьби.Боротьби, в яку не вірив майже ніхто в самій Україні. Але ми не складали рук, вірили і пройшли цей шлях – і перемогли. І я щиро і безмежно вдячний всім, хто долучився та допоміг досягти цього результату.

Трохи згодом буде великий пост подяки всім, хто долучався. Але зараз, в першу чергу, я хочу подякувати всього кільком людям, які, фактично, зробили цей результат.

В першу чергу це Daniel Vajdich – один з найбільш щирих та беззастережних друзів України з усіх, кого я зустрічав, і один з найпрофесійніших політичних консультантів. Саме він писав Ukraine Freedom Support Act та проводив його через Конгрес. Саме він та його фантастична команда розробили текст санкцій та провели його через Конгрес попри всі політичні ускладнення та турбулентність. Daniel – ти найкращий! Доречи, цього тижня Ден у Києві і я дуже раджу всім, хто цікавиться міжнародною політикою і відносинами між Україною та США скористатися можливістю і поспілкуватися з ним.

Також, безперечно, я дякую Oleksandr Kharchenko – друже, ми це зробили і я дуже радий, що ми робили це разом!

Окремо я хочу подякувати Andriy Kobolyev, який (хоч і не вірив :) ) повністю підтримував од початку і до кінця, і приймав найактивнішу участь у процесі.

Shcherbenko Vitalii… Ця людина вирішила одне з найскладніших завдань – завдання адміністративної підтримки процесу. Віталію, друже, дякую!

Ну і, безумовно, я дякую Aliona Osmolovskana – найкращому спецу з комунікацій! Твоя участь і підтримка були надважливі!

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