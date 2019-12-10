Слідчі Нацполіціі взялися за розслідування корупції у «Нафтогазі», - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція наразі отримала дозвіл на доступ і вилучення відповідних документів, у тому числі тих, що містять банківську таємницю

Головне слідче управління Національної поліції України отримало дозвіл на доступ і вилучення документів, у тому числі тих, що містять банківську таємницю, компаній «ЕРУ Трейдинг», «Нафтогаз Трейдинг» і «Газопостачальна компанія» Нафтогаз України». Про це йдеться в рішеннях, оприлюднених у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Доступ отриманий в рамках розслідування кримінального провадження про заволодіння майном НАК «Нафтогаз України».

Слідчі вважають, що документи допоможуть встановити фактичний розмір завданих державі збитків. З'ясувалося, що дочірнє підприємство «Нафтогазу» «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» продає газ приватним трейдерам за ціною нижче ринкової. У результаті структури державного «Нафтогазу» несуть багатомільярдні збитки, у той час як недержавні комерційні підприємства отримують величезний прибуток.

Корупційна схема виглядала так: спочатку одна дочірня компанія «Нафтогазу» «Нафтогаз Трейдинг» продає «ЕРУ Трейдинг» ресурс за заниженою ціною, а потім інша дочка «Нафтогазу» «Укртрансгаз» купує його ж, але вже за ринковою вартістю. У результаті через непотрібну прокладку у вигляді «ЕРУ Трейдинг» НАК держава втрачала близько $40 на кожній тисячі кубометрів. При цьому в жовтні 2018 року НАК «Нафтогаз України» уклав з «Нафтогаз Трейдинг» рамковий договір купівлі-продажу природного газу на 85 млрд грн. Таким чином, загальний обсяг розкрадань може скласти до 30 млрд грн.

«ЕРУ Трейдинг», один найбільших оптових постачальників на ринку газу України, в першу чергу для державного «Укртрансгазу», безпосередньо пов'язаний з Андрієм Фаворовим - нинішнім директором дивізіону «Інтегрований газовий бізнес» в НАК «Нафтогаз України» і тимчасовим виконувачем обов'язки голови правління акціонерного товариства «Укргазвидобування». Він є засновником «ЕРУ Трейдинг» і до лютого 2019 року був одним з її бенефіціарів. А нині займає високі пости в обох держкомпаніях, що поставляють ресурс «Нафтогаз Трейдинг», через який і розкрадаються державні кошти.

Поліція веде розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті - до 12 років позбавлення волі.