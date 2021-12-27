Російський історик назвав головну проблему Путіна

Путін свою думку вже не змінить

За словами Попкова, президент РФ не визнає суб'єктність низки країн

Російський президент Володимир Путін вважає себе одним з господарів світу – це проблема для сусідніх із РФ країн. Таку думку висловив російський журналіст та історик Роман Попков в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, росіяни сьогодні неоднорідні: у молоді та освіченого міського класу пропаганда викликає іронію, проте є й інший тип людей – вирощених у парадигмі холодної війни.

«Це, як правило, старше покоління, яке не вміє користуватися інтернетом, уникає його, черпає інформацію з федеральних телеканалів. Якщо людям 20 років поспіль пояснювати щось, то, зрозуміло, вони будуть в це вірити, не маючи критичного мислення, не маючи альтернативних джерел інформації», – сказав Попков.

Російська молодь, каже він, сміється над погрозами Путіна щодо розширення НАТО.

«Частина населення, особливо люди, яким за 40, вони вважають, що зараз як в епоху холодної війни, вони живуть в цьому. Частина населення в це вірить. Але молоде покоління, яке мріє працювати в Європейському Союзі, яке працює віддалено зі своїми західними партнерами, у них це викликає просто гомеричний сміх», – сказав Попков.

Він також пояснив, що Путін не поважає цілі народи й держави, заперечуючи їх суб'єктність – це його «психологічна штука».

«Ось він вважає, що він один з господарів світу... Він Байдена вважає колегою, і вважає колегами, напевно, до певної міри західноєвропейські країни. Але він відмовляє Україні, Балтії й тій же Білорусії в суб'єктності. Це колосальна проблема, це потрібно розуміти», – сказав журналіст.

Попков прогнозує, що думка Путіна на світ вже не зміниться.

«Він вже сформувався, це доросла людина, його неможливо перевиховувати... Ми маємо простий факт – головнокомандувач другої за потужністю армії планети з величезним ядерним потенціалом не поважає величезну кількість своїх сусідів. Ось це проблема», – резюмував він.

Нагадаємо, Кремль вважає «питанням життя і смерті» інтеграцію України до НАТО.

Також Путін розповів, як реагуватиме на відмову США погодити «гарантії безпеки».

Москва вже заявила, що спілкування Путіна та Байдена не буде, поки не узгоджені «гарантії безпеки» щодо НАТО.

Як відомо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.

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