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    Думки вголос

    Для чого Байден тисне на Путіна?

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    •  glavcom.ua
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    США може використати російську агресію на свою користь - Для чого Байден тисне на Путіна?
    США може використати російську агресію на свою користь
    фото: whitehouse.gov

    Росію приберуть з європейських і світових ринків

    Версію про навмисне провокування Байденом Путіна на жорсткі дії щодо України вже офіційно підтримують навіть окремі представники влади. А от «п’ята колона» старанно демонструє зневагу до такої оцінки: мовляв, Путін вже все «порішав» з Байденом, в них «Велика оборудка». Ніхто нагинати Кремль не збирається – навпаки, Україну примусять до виконання Мінських угод в найбільш невигідному нам варіанті. В сенсі, все пропало, ми програли незалежно від початку великої війни.

    Вони просто не враховують, що інші таки цікавляться фінансовими даними. І в змозі порівняти бюджети США і Росії. І Китаю та Росії. Звідки випливає очевидний висновок: нахіба Америці якась велика чи не велика оборудка з РФ? А от прибрати Росію з європейських і світових ринків через санкції за злобність, мерзотність і загальну агресивність до мирної України – це вже економічно цікава ідея.

    І політично теж цікава, бо дозволить мобілізувати країни НАТО, дещо підкоригувати загальні вектори дій, припинити «розбрід і хитання». А також чітко провести оновлений геополітичний вододіл «США/НАТО і союзники – Китай/Росія і сателіти».

    Ну і заодно це хороший привід простимулювати оборонний комплекс США і Великої Британії: на сьогодні в Україні кількість тих же «Джавелінів» вже друга в світі після США. З британськими NLAW схожа ситуація. Якщо певну частину запасів скинули Україні – то знадобиться профінансувати відновлення чисельності своїх арсеналів, а краще – розробку і виробництво нового покоління подібної зброї.

    Тобто, з усіх сторін «тицяння ведмедя палицею» виглядає виправданим і вигіднішим за якісь чергові довгострокові домовленості з ним.

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    Джерело: блог Олексія Голобуцького

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    Теги: Росія США НАТО війна гроші
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    Для чого Байден тисне на Путіна?