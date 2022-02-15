Шольц у Москві зробив заяву про розширення НАТО

Німецький канцлер каже, що поки він і Путін на посадах – на розширення Альянсу чекати не варто

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні перебуває у Москві, де він мав зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Після перемовин з російським диктатором Шольц заявив, що він сумнівається в розширенні НАТО у найближчому майбутньому. Принаймні, поки він займає пост німецького канцлера.

«Розширення (НАТО, – ред.) не планується, не обговорюється, його немає на порядку денному. Нам не доведеться цією темою займатися, поки кожен з нас перебуває на своїй посаді. Я не знаю, скільки залишатиметься президент (Путін, - ред.) на своїй посаді, я думаю, це може бути довго, але не вічно. Ми цим займатися не будемо», – сказав Шольц.

Канцлер ФРН каже, що потрібно домогтися того, щоб нікому в Європі не довелося відмовлятися від своїх політичних принципів.

Зазначимо, німецький канцлер обирається за підсумками виборів до Бундестагу строком на чотири роки.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков терміново їде на засідання НАТО, на яке його чекають у четвер 17 лютого. Під час брифінгу генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не переглядає рішення Бухарестського саміту щодо перспектив членства України в організації. Він наголосив, що перспектива України щодо членства в НАТО залишається чинною попри загрозу повномасштабного нападу з боку РФ.

Нагадаємо, напередодні відповідаючи на запитання ведучого в етері ВВС Radio 5, чи могла би Україна розглянути варіант не вступати в НАТО заради уникнення загострення військового конфлікту з РФ, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко відповів: «Ми могли б». Після того, як висловлювання посла поширили світові ЗМІ, заяву Пристайка було змушене відреагувати Міністерство закордонних справ України.

Згодом Пристайко пояснив свою заяву про те, що Україна «могла б» розглянути відмову від членства в НАТО аби запобігти повномасштабній війні з Росією. «Ми зараз на різних інтерв’ю тут пояснюємо, що НАТО є навіть у Конституції і ніяких змін зараз немає, але ми не можемо розраховувати зараз на НАТО - бо ми не члени родини. Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо. Пристайко: «Ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз», – сказав Пристайко.

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