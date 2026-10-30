З Олешок до України вирушило вчетверо більше автобусів, ніж до РФ

Для евакуації на підконтрольну Україні територію виділили 17 автобусів, тоді як до Росії – лише 4

Під час евакуації жителів тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині значно більше автобусів вирушило в напрямку України, ніж Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал російського воєнного блогера Володимира Романова.

За його словами, 30 жовтня для перевезення мешканців Олешок на підконтрольну Україні територію залучили 17 автобусів, тоді як для виїзду до Росії – чотири.

«Україна – 17 автобусів. Росія – 4 автобуси», – написав Романов.

Блогер також стверджує, що російське телебачення може показати більшу кількість автобусів, які нібито вивозять людей до РФ. За його версією, частина транспорту матиме зашторені вікна, щоб приховати відсутність пасажирів.

Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає. Також невідомо, скільки людей фактично перебувало в кожному автобусі. Тому наведені цифри не дозволяють точно встановити співвідношення кількості евакуйованих за двома напрямками.

Водночас Sky News повідомляє про свідчення місцевих жителів щодо можливого тиску з боку російських військових. За словами волонтерки Ксенії Архипової, окупанти намагалися переконати людей, які планували виїхати до України, сісти в автобуси до Росії. Окремі повідомлення стосувалися літніх людей, яких нібито саджали в транспорт без можливості самостійно обрати напрямок.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв про підготовку гуманітарної операції в Олешках. Українська сторона організувала доставлення допомоги та евакуацію цивільних із тимчасово окупованого міста.

Згодом українська делегація вирушила в напрямку Олешок. До гуманітарної місії долучився уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

30 жовтня «Главком» оприлюднив перші кадри евакуації. На відео видно автобуси, вантажівки з гуманітарною допомогою та місцевих мешканців, які зібралися для виїзду.