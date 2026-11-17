Кримський міст все: одна з арок мосту впала в море, а полотно буквально скрутилося і просіло на один бік.

Росіяни обіцяють назвати терміни відновлення «найближчим часом». Але тут є проблема. Щоб підняти і замінити арку, потрібні великі плавучі крани. А в нинішніх умовах будь-яке таке судно в Керченській протоці перетвориться на мішень для наших дронів.

Україна просто не дасть їм там працювати. Тож швидкого ремонту не буде, і ремонтувати міст доведеться не тижнями, а місяцями. Якщо взагалі вийде.

Наслідки цього значно ширші, ніж здається. Міст був головною артерією, через яку Росія постачала пальне, боєприпаси і техніку до Криму.

Тепер усе це доведеться везти поромами, які легко вразити, або сухопутним коридором через окупований південь, який давно в зоні дії наших дронів.

Додайте до цього удари по російських НПЗ, і Крим ризикує зіткнутися з дефіцитом пального вже цієї зими. А якщо уламки арки перекрили судноплавний фарватер, то під загрозою опиниться ще й вихід з Азовського моря для російських портів.

Але є й символічний вимір. Міст будували як головний доказ того, що Крим «назавжди». Путін особисто проїжджав ним за кермом вантажівки. Сьогодні цей символ лежить у морі.

А ми вкотре довели, що для українських Сил оборони недосяжних цілей немає.