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Китай підтвердив підготовку зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Китай підтвердив підготовку зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна
Мао Нін: Китай підтримує зв’язок із відповідними сторонами щодо можливої зустрічі лідерів Китаю, Росії та США
фото: Reuters

Речниця МЗС Китаю зробила заяву про тристоронню зустріч

Китай заявив, що контактує зі США та Росією щодо зустрічі їхніх президентів на саміті АТЕС, яка стане безпрецедентною зустріччю трьох ядерних держав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Американський лідер Дональд Трамп, російський диктатор Володимир Путін публічно висловили зацікавленість в участі в переговорах із Сі Цзіньпіном на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться цього місяця. Заява речниці Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, зроблена в середу, за два тижні до початку конференції, свідчить про готовність Пекіна до такої зустрічі.

«Китай підтримує зв’язок із відповідними сторонами щодо можливої зустрічі лідерів Китаю, Росії та США», – сказала Мао.

Нагадаємо, підготовка можливої зустрічі президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна вже триває. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, сторони працюють над організацією переговорів на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться 18-19 листопада в китайському Шеньчжені.

Як повідомляв «Главком» повідомляв, що Кремль запропонував провести тристоронню зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна на саміті АТЕС. За інформацією The Wall Street Journal, Москва розглядала можливість обговорення завершення війни в Україні без участі президента Володимира Зеленського.

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Теги: росія США Китай путін Дональд Трамп Сі Цзіньпін

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