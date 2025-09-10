Головна Думки вголос Володимир Горбач
Володимир Горбач Аналітик

Удар Ізраїлю по Катару. Що треба знати про Трампа в цій історії

В часи правління Путіна і Трампа міжнародне право нічого не варте

Пам'ятаєте історію, коли емір Катару  подарував Дональду Трампу розкішний літак Boeing 747-8 за $400 млн для використання як Air Force One. Трамп тоді прокоментував свій конфлікт інтересів так що відмовитися від подарунка міг би тільки дурень. А він же не такий, як відомо...

А сьогодні Ізраїль наніс ракетний удар по суверенній території Катару, а саме, по розташованій у його столиці Досі будівлі де мешкали кілька членів політичного крила ХАМАС, які, до речі, вважалися головними переговірниками про припинення вогню в Газі. (Мій допис не про це).

Ізраїльські джерела стверджують, що Трамп дав «зелене світло» на операцію заздалегідь, але офіційна позиція США дистанціюється від цього, підкреслюючи, що атака була самостійним рішенням Ізраїлю.

«Президент вважає Катар сильним союзником і другом Сполучених Штатів та дуже шкодує через місце цього удару. Президент Трамп хоче, щоб усіх заручників у Газі та тіла загиблих було звільнено, а ця війна припинилася негайно», – сказала прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт. За словами Левітт, Трамп доручив спеціальному посланцю Стіву Віткофу повідомити катарських посадовців про «неминучий удар». Але той, мабуть, не встиг.

Катар засудив удар як «злочинний» і «жахливий». Але про подарунок Трампу не згадали... Ось така історія.

Отже, деякі висновки .

  1. В часи правління Путіна і Трампа міжнародне право нічого не варте. У кращому випадку, воно відкладене на потім. У гіршому, буде замінене на право сили.
  2. Морально-етичні норми теж не працюють як внутрішні обмеження. Як у Путіна, так і у Трампа. Жодної вдячності за лестощі і подарунки чекати не варто. Це даремно витрачені кошти і політичний капітал.
  3. У парі Нетаньяху – Трамп як і у парі Путін – Трамп, ведучим є не Трамп. Він є веденим.
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ізраїль війна путін Катар Дональд Трамп

Володимир Горбач

