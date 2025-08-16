«За 30 років Росія не виконувала власні зобов'язання». Макрон підсумував зустріч Трампа і Путіна

Президент Франції заявив, що країна «залишається рішуче на боці України» та продовжуватиме тісно співпрацювати з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву за підсумками координаційної зустрічі з президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. Макрон наголосив на важливості продовження підтримки України та тиску на Росію до встановлення міцного та тривалого миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Еммануеля Макрона.

За словами французького лідера, будь-який довготривалий мир повинен супроводжуватися «непохитними гарантіями безпеки». У цьому контексті він привітав готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок у їхнє надання.

Макрон також зазначив, що Франція буде працювати над цим разом з США та всіма партнерами в «Коаліції охочих», щоб досягти конкретного прогресу.

У своїй заяві Еммануель Макрон звернув увагу на ключовий аспект, який необхідно враховувати під час переговорів.

«Важливо буде винести всі уроки з останніх 30 років, зокрема з усталеної тенденції Росії не виконувати власні зобов'язання», – підкреслив він.

Президент Франції також додав, що країна «залишається рішуче на боці України» та продовжуватиме тісно співпрацювати з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським для захисту спільних інтересів у дусі єдності та відповідальності.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що після розмови з Президентом США Дональдом Трампом він скоординував позиції з європейськими лідерами. Він наголосив, що мир має бути реальним і тривалим, а не «ще однією паузою між російськими вторгненнями».