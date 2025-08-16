Головна Світ Політика
search button user button menu button

«За 30 років Росія не виконувала власні зобов'язання». Макрон підсумував зустріч Трампа і Путіна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«За 30 років Росія не виконувала власні зобов'язання». Макрон підсумував зустріч Трампа і Путіна
Президент Франції заявив, що країна «залишається рішуче на боці України» та продовжуватиме тісно співпрацювати з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським
колаж: glavcom.ua

«Франція залишається рішуче на боці України»: Макрон прокоментував зустріч із Трампом та європейськими лідерами

Президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву за підсумками координаційної зустрічі з президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. Макрон наголосив на важливості продовження підтримки України та тиску на Росію до встановлення міцного та тривалого миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Еммануеля Макрона.

За словами французького лідера, будь-який довготривалий мир повинен супроводжуватися «непохитними гарантіями безпеки». У цьому контексті він привітав готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок у їхнє надання.

Макрон також зазначив, що Франція буде працювати над цим разом з США та всіма партнерами в «Коаліції охочих», щоб досягти конкретного прогресу.

У своїй заяві Еммануель Макрон звернув увагу на ключовий аспект, який необхідно враховувати під час переговорів.

«Важливо буде винести всі уроки з останніх 30 років, зокрема з усталеної тенденції Росії не виконувати власні зобов'язання», – підкреслив він.

Президент Франції також додав, що країна «залишається рішуче на боці України» та продовжуватиме тісно співпрацювати з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським для захисту спільних інтересів у дусі єдності та відповідальності.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що після розмови з Президентом США Дональдом Трампом він скоординував позиції з європейськими лідерами. Він наголосив, що мир має бути реальним і тривалим, а не «ще однією паузою між російськими вторгненнями».

Читайте також:

Теги: Еммануель Макрон Дональд Трамп переговори путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп та диктатор Путін
Білий дім опублікував спільне фото Трампа і Путіна
Вчора, 23:25
85-річний Володимир Пономарьов більшу частину кар'єри провів у московському ЦСКА
«Як виживати?». Легендарний російський футболіст розкритикував пенсії у РФ
14 серпня, 14:26
Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі на Алясці, яку довго використовували для протидії Росії
Зустріч Трампа і Путіна відбудеться на військовій базі. Який це сигнал для Росії
14 серпня, 10:54
Зустріч Трампа і Путіна відбудеться на Алясці
Жителі Аляски злякалися, що Трамп віддасть штат Росії в обмін на мир – Der Spiegel
13 серпня, 10:39
Індія відреагувала на мита Трампа
Мита Трампа є несправедливими та нерозумними – МЗС Індії
6 серпня, 20:14
Сибіга наголосив, що потрібний санкційний тиск на РФ
Сибіга пояснив, як треба тиснути на Росію: три пункти
1 серпня, 18:59
Індія є одним з найбільших покупців російської нафти
Індійські нафтопереробні заводи припиняють закупівлю російської нафти – Reuters
31 липня, 15:06
Тарасовій не сподобалася заява Ковентрі
«Зовсім охаміли». Російська тренерка влаштувала істерику після заяви очільниці МОК
29 липня, 10:55
Росія стягує системи радіоелектронної боротьби ближче до кордонів НАТО
Росія стягує системи радіоелектронної боротьби ближче до кордонів НАТО
24 липня, 19:47

Політика

«За 30 років Росія не виконувала власні зобов'язання». Макрон підсумував зустріч Трампа і Путіна
«За 30 років Росія не виконувала власні зобов'язання». Макрон підсумував зустріч Трампа і Путіна
«Взяли до уваги». ООН відреагувала на зустріч Трампа із Путіним
«Взяли до уваги». ООН відреагувала на зустріч Трампа із Путіним
Путін привіз цінну річ з кладовища на Алясці
Путін привіз цінну річ з кладовища на Алясці
Білоруська політика вдарила по російському імпорту – розвідка
Білоруська політика вдарила по російському імпорту – розвідка
Символічний візит: Путін відразу після перемовин із Трампом засвітився на Чукотці
Символічний візит: Путін відразу після перемовин із Трампом засвітився на Чукотці
Зустріч Трампа і Путіна: лідери ЄС оприлюднили спільну заяву
Зустріч Трампа і Путіна: лідери ЄС оприлюднили спільну заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
2757
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2555
Переговори Трампа та Путіна: головні тези
2474
Лише два слова: Трамп зробив незвичний прогноз перед зустріччю із Путіним
2439
Переговори Путіна і Трампа завершилися: перші деталі

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Сьогодні, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua