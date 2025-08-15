Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2025 року
Нині триває 1269-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку окупаційні війська атакували 20 разів

За минулу добу відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів двома ракетами та 81 авіаційного удару, скинувши 162 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5839 обстрілів, з них 88 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5593 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі Сумської області; Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, сім артилерійських засобів, пункт управління, два склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 288 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Від початку доби ворог здійснив одну наступальну дію поблизу Глибокого.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Карпівка.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські воїни минулої доби відбили дев’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Григорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано два боєзіткнення в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив п’ять атак в районах Торецька, Русиного Яру, Олександра-Калинового та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Наші захисники зупинили 53 штурмові і наступальні дії агресора в районах Попів Яр, Полтавка, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Котлине, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне, Новоукраїнка та в напрямку Балагану.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 21 атаку противника в районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Маліївка, Зелене Поле, Воскресенка, Темирівка, Новодарівка, Зелений Гай, Мирне та в напрямку Філії, Запорізького, Комишувахи.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Наші воїни відбили шість наступальних дій ворога.

Нагадаємо, триває 1269-й день повномасштабної війни в Україні.

