Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на Донеччині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Триває винищення окупантів, які намагаються просочитись в глибину позицій ЗСУ крізь оборону
фото з відкритих джерел

За словами президента, Україна утримує позиції по всьому фронту

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна вже другу добу поспіль має значні успіхи на найскладніших ділянках фронту – Добропільському та Покровському напрямках на Донеччині. Як інформує «Главком», про це глава держави заявив після  доповіді головнокомандувача Збройних сил генерала Олександра Сирського.

За словами президента, Україна утримує позиції по всьому фронту.

«Зокрема, хочу відзначити підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов», підрозділи 7-го корпусу десантно-штурмових військ, підрозділи 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також підрозділи нашої 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», – зазначив Зеленський.

Президент додав, що триває винищення окупантів, які намагаються просочитись в глибину позицій ЗСУ крізь оборону. Є поповнення «обмінного фонду» – полонені росіяни, яких надалі можна буде обміняти на українських військовополонених.

«Головком доповів також про дії наших підрозділів на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Вдячний усім воїнам за стійкість», – підсумував Зеленський.

Як відомо, російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Нагадаємо, триває 1270-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ армія війна Донеччина Володимир Зеленський Україна росіяни Покровськ

