Трамп і Путін домовилися наперед? Джерела Reuters пояснили, що станеться на Алясці

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Джерела у Кремлі зробили заяву щодо ймовірних попередніх домовленостей між Трампом та Путіним
фото: Reuters

Reuters: У Кремлі заявляють про ймовірні домовленості з Трампом напередодні саміту

У п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Схоже, що завтра (у п'ятницю) будуть узгоджені деякі умови, оскільки Трампу не можна відмовити, а ми не маємо можливості відмовити через тиск санкцій», – зазначило джерело.

Як відомо, переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путінім на Алясці, які відбудуться вже сьогодні, не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції. Про це повідомляє The New York Times, пише «Главком».

Видання підкреслює, що українські та європейські лідери висловлюють побоювання, що зустріч без участі України дає Путіну можливість вплинути на американського президента.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи. 

Зауважимо, перший російський урядовий літак приземлився на Алясці напередодні завтрашньої зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна. Весайт Flightradar24, що відстежує польоти літаків, повідомляє, що на борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч. Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду.

