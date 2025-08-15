Головна Світ Політика
Білий дім опублікував спільне фото Трампа і Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Білий дім опублікував спільне фото Трампа і Путіна
Президент США Дональд Трамп та диктатор Путін
фото: The White house/X

Під фото президента США та російського диктатора залишено підпис: «У пошуках миру»

Білий дім опублікував у своєму акаунті в соцмережі X спільне фото президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, передає «Главком».

Як відомо, спільне фото Трампа та Путіна було зроблене перед початком переговорів, коли вони спілкувалися з журналістами. 

Під фото президента США та російського диктатора залишено підпис: «У пошуках миру».

Білий дім опублікував спільне фото Трампа і Путіна фото 1

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

До слова, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

