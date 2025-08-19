Нова ракета «Фламінго»: між анонсом та реальністю

Що відомо про нову ракету «Фламінго»

Блискучий фотокореспондент Єфрем Лукацький оприлюднив фото нової української крилатої ракети «Фламінго», яка буцімто здатна нести боєголовку вагою 1000 кг зі швидкістю 900 км/год на відстань аж 3000 км. І яка вже виробляється серійно. Відповідно, до мене відразу почали звертатися ЗМІ з проханням прокоментувати цю чудову новину.

Зрозуміло бажання наших громадян, щоб на той клятий Кремль почали нарешті падати тони вибухівки. Але до чого тут багаточисельні анонси нової диво-зброї, яких в нас останнім часом з’являється дуже багато? Такі анонси, можливо, і підвищують настій українців на деякий час, але вони не вбивають ворога, не знищують його техніку, не руйнують його фортифікації, логістику і промисловість.

Над маячнею кремлівського фюрерка про «зброю на нових фізичних принципах» я відверто глузую, а наші повідомлення про щось суперпотужне, яке запустили у серійне виробництво, просто не коментую.

От з’явиться виріб у військах, тоді із задоволенням проаналізуємо його переваги, недоліки і потенційний вплив на перебіг бойових дій.

Єдине, що хочу зауважити по фото – це те, що багато хто побачив схожість «Фламінго» з ракетою FP-5 міжнародної компанії з британським корінням «Milanion», яка постачає зброю в Україну.

Але якщо подивитися глибше, то «Фламінго» є зменшеною копією радянської крилатої ракети Ту-141. Ця ракета, до речі, теж з птичою назвою «Стриж», вироблялася у Харкові, декілька екземплярів, що збереглися у нас, після модернізації використовувалися на початку повномасштабної війни.