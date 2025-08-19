Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Нова ракета «Фламінго»: між анонсом та реальністю

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ракети «Фламінго» та «Стриж»
колаж: glavcom.ua

Що відомо про нову ракету «Фламінго»

Блискучий фотокореспондент Єфрем Лукацький оприлюднив фото нової української крилатої ракети «Фламінго», яка буцімто здатна нести боєголовку вагою 1000 кг зі швидкістю 900 км/год на відстань аж 3000 км. І яка вже виробляється серійно. Відповідно, до мене відразу почали звертатися ЗМІ з проханням прокоментувати цю чудову новину.

Зрозуміло бажання наших громадян, щоб на той клятий Кремль почали нарешті падати тони вибухівки. Але до чого тут багаточисельні анонси нової диво-зброї, яких в нас останнім часом з’являється дуже багато? Такі анонси, можливо, і підвищують настій українців на деякий час, але вони не вбивають ворога, не знищують його техніку, не руйнують його фортифікації, логістику і промисловість.

Над маячнею кремлівського фюрерка про «зброю на нових фізичних принципах» я відверто глузую, а наші повідомлення про щось суперпотужне, яке запустили у серійне виробництво, просто не коментую.

От з’явиться виріб у військах, тоді із задоволенням проаналізуємо його переваги, недоліки і потенційний вплив на перебіг бойових дій.

Єдине, що хочу зауважити по фото – це те, що багато хто побачив схожість «Фламінго» з ракетою FP-5 міжнародної компанії з британським корінням «Milanion», яка постачає зброю в Україну.

Але якщо подивитися глибше, то «Фламінго» є зменшеною копією радянської крилатої ракети Ту-141. Ця ракета, до речі, теж з птичою назвою «Стриж», вироблялася у Харкові, декілька екземплярів, що збереглися у нас, після модернізації використовувалися на початку повномасштабної війни.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна завод Україна ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підтримка війни, яку розв'язав Путін, коштувала Садулаєву (праворуч) участі в Олімпіаді
Олімпіада – стоп! Як МОК карає росіян: резонансна справа Садулаєва у деталях
29 липня, 17:38
Квартира Жупаниної знищена внаслідок російської повітряної атаки
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
21 липня, 17:35
Існує сценарій, за якого війна в Україні не закінчиться до кінця 2025 року
Коли закінчиться війна в Україні: МВФ зробив тривожний прогноз
19 липня, 17:21
Президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 серпня 2025 року
Україна ввела санкції проти флоту РФ і російських музейників
4 серпня, 10:37
Дрони на оптоволокні стали однією з причин, чому ЗСУ довелося припинити масштабні бойові дії на території Курщини
Генерал Апостол назвав головну причину, яка змусила ЗСУ залишити Курський плацдарм
6 серпня, 12:44
Російські джерела нещодавно поширили таке відео із села Андріївка-Клевцове, заявляючи про його «захоплення»
Українська розвідка викрила нову тактику російської пропаганди
16 серпня, 11:22
ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії
ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти Росії: Урсула фон дер Ляєн назвала терміни
17 серпня, 17:22
Окупанти викрали Ковальчука, коли йому було 17 років
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
14 серпня, 19:33
Путін заявив, що «усунення першопричин» конфлікту має бути основою для подальшого врегулювання війни
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву
16 серпня, 18:48

Олександр Кочетков

Нова ракета «Фламінго»: між анонсом та реальністю
Нова ракета «Фламінго»: між анонсом та реальністю
Про умови Путіна, які страшніші за «Орєшнік»
Про умови Путіна, які страшніші за «Орєшнік»
Аляска: що отримали Трамп і Путін
Аляска: що отримали Трамп і Путін
«Орєшнік» і «Буревєстник»: чому росіяни нічого не запустили
«Орєшнік» і «Буревєстник»: чому росіяни нічого не запустили
Плівки Міндіча недаремно з'явилися саме зараз
Плівки Міндіча недаремно з'явилися саме зараз
Чергове Трамп-шоу навколо переговорів
Чергове Трамп-шоу навколо переговорів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
4837
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
1848
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1700
Зустріч Зеленського з Трампом: трансляція
1556
У Вашингтоні не буде миру: головні причини

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua