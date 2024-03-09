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Володимир Горбач Аналітик

Загроза терактів у Росії. Наскільки це реально

glavcom.ua
Посольство США у Москві повідомило про загрозу терактів у російській столиці
кадр з фільму «Місія нездійснена»

Два варіанти розвитку подій, якщо в Москві реально стануться терористичні акти

Все більше західних (і не західних) держав закликають своїх громадян покинути територію РФії через загрозу терактів.

Це дуже нагадує заклики до евакуації (і евакуацію) своїх громадян з території України напередодні російського нападу.

Терористичні акти проти іноземців з подачі терористичного режиму кремля?

Чи терористичні акти проти власного населення з боку російських спецслужб?

І все це напередодні так званих виборів Путіна...

Якщо перше, то для остаточного і безповоротно впровадження нового російського тоталітаризму – Північнокорейського (ПівнічноЄвразійського) зразка.

Якщо друге, то для якогось заколоту спецслужб і нової спроби перехоплення влади у того ж самого Путіна.

Пильнуємо і спостерігаємо.

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Джерело
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Теги: теракт путінський режим Москва

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Володимир Горбач

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