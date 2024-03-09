Загроза терактів у Росії. Наскільки це реально

Посольство США у Москві повідомило про загрозу терактів у російській столиці

Два варіанти розвитку подій, якщо в Москві реально стануться терористичні акти

Все більше західних (і не західних) держав закликають своїх громадян покинути територію РФії через загрозу терактів.

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Це дуже нагадує заклики до евакуації (і евакуацію) своїх громадян з території України напередодні російського нападу.

Терористичні акти проти іноземців з подачі терористичного режиму кремля?

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Чи терористичні акти проти власного населення з боку російських спецслужб?

І все це напередодні так званих виборів Путіна...

Якщо перше, то для остаточного і безповоротно впровадження нового російського тоталітаризму – Північнокорейського (ПівнічноЄвразійського) зразка.

Якщо друге, то для якогось заколоту спецслужб і нової спроби перехоплення влади у того ж самого Путіна.

Пильнуємо і спостерігаємо.